In ausgewählten Präsentationen wird dargelegt, wie Seven Bridges Flexibilität, Kompatibilität und Zusammenarbeit zur Unterstützung wichtiger Initiativen wie KI/ML in der Arzneimittelforschung und Neoantigenforschung ermöglicht

Velsera, ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das eine universelle Softwareplattform zur Verbindung von klinischer Pflege und Forschung anbietet, ist stolz, sein Titelsponsoring auf der BioTechX Europe in Basel, Schweiz, anzukündigen, wo es seine branchenführende Bioinformatikplattform Seven Bridges vorstellen wird.

Diese Konferenz ist Europas größter Kongress zu den Themen Diagnostik, Präzisionsmedizin und digitale Transformation in der pharmazeutischen Entwicklung und im Gesundheitswesen. Eine der von Velsera gesponserten Keynote-Präsentationen wird sich mit dem Thema "Digital Transformation of Early Research at Novo Nordisk and Leveraging AI/ML for Drug Discovery" (Digitale Transformation der frühen Forschung bei Novo Nordisk und Nutzung von KI/ML für die Arzneimittelforschung) befassen, mit Asli Ismihan Ozen, Leiterin Forschungstechnik, digitale Wissenschaft und Innovation bei Novo Nordisk. Ihr Vortrag beginnt am Mittwoch, 4. Oktober, um 9:20 Uhr.

Darüber hinaus wird Jack DiGiovanna, Senior Vice President of Science Strategy bei Velsera, einen Vortrag zum Thema "Unleashing the Power of Neoantigens" (Entfesselung der Leistungsfähigkeit von Neoantigenen) halten und aufschlussreiche Einblicke in die Lösung komplexer Probleme durch Interoperabilität, kollaborative Forschung, Best Practices der Community, cloudbasierte Datenföderation und Wiederholbarkeit in der Pipeline der Datenwissenschaft geben. Sein Vortrag findet am Donnerstag, 5. Oktober, um 12:05 Uhr im Rahmen der Bioinformatik-Reihe statt.

Die Bioinformatikplattform von Velsera versorgt das Ökosystem der Gesundheits- und Biowissenschaften mit Daten und Erkenntnissen, die durch KI umsetzbar werden. Pharma- und Biotech-Partner, die die Plattform nutzen, können ihre Arzneimittelentwicklung durch Multi-Omics-gesteuerte Zielidentifizierung und -validierung, Lead-Optimierung sowie präklinische Tests und Optimierung klinischer Studien beschleunigen, die alle zusammen für Multi-Omics-Analysen genutzt werden und Hypothesen im großen Maßstab generieren und validieren können.

Am Stand Nr. 503 wird Velsera die Fähigkeiten der Plattform verdeutlichen, darunter:

Das Velsera-Team wird außerdem die integrierten Teile seiner umfassenden Plattform vorführen, die dabei helfen, Befund und Diagnose zu verbinden. Dazu gehört der Clinical Genomics Workspace, eine führende Plattform für klinische Interpretation und Berichterstattung, und FastFinder, der die Orchestrierung des Proben-Workflows in Molekularlaboren ermöglicht und dabei die diagnostische Forschung und Prüfung um die Funktionsbereiche Automatisierung, Labor-Qualitäts-Überwachung, Audit-Bereitschaft und Compliance erweitert.

