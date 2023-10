REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu EU-Asylkompromiss:

"Der jetzt gefundene Asylkompromiss ist ein Schritt zu mehr Ehrlichkeit in der EU-Asylpolitik. Die Eindämmung der irregulären Zuwanderung in die EU durch Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern oder durch fragwürdige Deals mit Herrschern von Drittstaaten reicht nicht aus. Ein strikteres Vorgehen gegen illegale Migration hilft hoffentlich, den ein oder anderen von der lebensgefährlichen Reise abzuhalten. Gut also, dass Deutschland seine Blockade aufgegeben hat. Auch wenn man zähneknirschend auf höhere humanitäre Standards verzichtet, ist dieser Kompromiss besser als das erneute Scheitern der EU-Flüchtlingspolitik."/zz/DP/men