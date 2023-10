FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu McCarthy:

"Das Puppentheater im Kongress birgt schlechte Nachrichten für Europa und für Deutschland. Denn der Streit um McCarthy entzündete sich an der Frage, ob die USA die Ukraine weiter unterstützen sollte oder nicht. Das hat Präsident Joe Biden zwar zugesagt, aber ohne die Einwilligung des für den Haushalt zuständigen Kongresses dürfte ihm das schwerfallen. Europa muss sich also darauf einstellen, das Ukraine-Problem aus eigener Kraft zu lösen, was einer enormen zusätzlichen Kraftanstrengung bedürfte. Doch auf dieses Szenario muss sich Europa ohnehin einstellen. Denn mit einem nicht so unwahrscheinlichen Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl 2024 dürfte das US-amerikanische Engagement für die Ukraine ohnehin enden."/zz/DP/he