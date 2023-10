Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power ist auf einem massiven Abwärtsmarsch, so der Eindruck der vergangenen Tage. Auch am Mittwoch setzte sich das Wettlaufen nach unten fort. Das Tempo wurde geringer - die Aktie verlor "nur" -1,6 % in wenigen Stunden. Dennoch äußern sich immer mehr Teilnehmer am Markt mit ihren Verkäufen skeptisch. Ob die Wende noch gelingen kann? Es gibt nur wenige Stimmen, die derzeit voller Hoffnung sind. Plug Power: ...

