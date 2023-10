DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW/SEAT - Den spanischen Autohersteller Seat wird es auch nach dem Jahr 2030 geben. "Seat wird es als Institution und als Firmenamen weitergeben. Und dieses Unternehmen hat zwei Marken: Seat und Cupra", sagte Seat-Chef Wayne Griffiths. Am Rande der IAA Mobility in München hatte es im September Irritationen um die Zukunft des spanischen Herstellers gegeben. Es hieß, dass es die Marke ab 2030 nur noch als Mobilitätsdienstleister geben wird. Wie Griffiths sagte, müsse man Prioritäten setzen. Deshalb habe man sich auch entschieden "zunächst die Marke Cupra zu elektrifizieren. Wir freuen uns, dass wir angesichts der veränderten Rahmenbedingungen in Europa auch Seat mit seinen Plug-in-Hybrid- und kraftstoffsparenden Fahrzeugen anzubieten haben. Wir fahren gut mit zwei Marken: eine in der Elektro-Welt, eine andere in der Verbrenner-Welt. Das schließt aber nicht aus, dass man auch Seat in Zukunft elektrifizieren könnte", so Griffiths. (Autogazette.)

VODAFONE - Der Deutschland-Chef von Vodafone, Philipp Rogge, hat vor einer Überlastung der Mobilfunknetzbetreiber gewarnt und auf eine faire Aufteilung beim Netzausbau gepocht. "Unsere Branche liegt auf der Intensivstation", sagte Rogge. Der Investitionsdruck und die von der Politik vorgegebenen Ziele für den Ausbau der Netze seien hoch. Er fügt hinzu: "Der Wettbewerb ist riesig. Die Mobilfunkpreise fallen seit Jahren. Zeitgleich steigen die Kosten: Für Auktionen wurden Milliarden investiert. Antennen und Energie sind teurer geworden." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

AIRBNB - Der Zimmervermittler plant eine Verlagerung in den Bereich der längerfristigen Wohnungsvermietung und der Autovermietung. CEO Brian Chesky sagte der Financial Times, dass das Online-Vermietungsunternehmen ab dem nächsten Jahr "über das Kerngeschäft hinausgehen" werde, einschließlich einer Erweiterung von Dienstleistungen. Er wies auf weitere Änderungen hin, die im nächsten Monat anstehen und die "größte Aktualisierung von Airbnb aller Zeiten" darstellen werden. Das Angebot von Vermietungen von bis zu einem Jahr stelle eine "riesige Chance" dar, sagte Chesky. (FT)

