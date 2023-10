Sonen Capital, eines der anerkanntesten Pionierunternehmen für Impact Investments, gab heute bekannt, dass Macquarie Asset Management eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Sonen Capital bietet Impact-Investment- und Beratungsdienstleistungen für Familien, Stiftungen, Institutionen und Beratungsunternehmen an. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, soziale und ökologische Auswirkungen in den Investitionsprozess zu integrieren, um die finanziellen sowie die sozial- und ökologisch bezogenen Ziele der Kunden zu erreichen.

Die Investition von Macquarie Asset Management wird die strategischen Initiativen von Sonen unterstützen, indem sie zusätzliches Kapital in die Bilanz einbringt, um das kontinuierliche Wachstum der globalen OCIO-(Outsourced-Chief-Investment-Officer )-Dienstleistungen des Unternehmens im Bereich Impact Investment zu fördern. Die Investition wird das kontinuierliche Wachstum von Sonens Kapazitäten zur Messung und Berichterstattung von sozialer und ökologischer Wirkung (Impact) weiter unterstützen. Dazu zählen u. a. Sonens umfassende Reporting-Tools, die Kunden ein branchenführendes integriertes Impact- und Finanz-Reporting bieten.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Sonen das Tagesgeschäft und das Betriebsmanagment des Unternehmens beibehalten. Auch der Investitions- und Entscheidungsprozess des Finanzdienstleisters bleibt unverändert.

Raul Pomares, Gründungspartner von Sonen Capital, sagte: "Diese strategische Investition wird uns in die Lage versetzen, unsere Kapazitäten weiter auszubauen, um unseren Kunden für ihre spezifischen Impact-Ziele Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung zu liefern." Er fügte hinzu: "Angesichts des branchenführenden Leistungsversprechens und der Managementziele von Macquarie Asset Management gibt es eine starke Werteübereinstimmung bei der Mobilisierung von Kapital für positive soziale und ökologische Auswirkungen."

"Investoren haben immer höhere Erwartungen an ihre Portfolios und wollen wissen, wie sich ihre Investitionen auf die Gesellschaft auswirken", so Graeme Conway, Chief Commercial Officer, Macquarie Asset Management. "Sonen hat langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für Kunden, die finanzielle und soziale Auswirkungen messen. Wir freuen uns, die Bemühungen von Sonen in diesem Bereich zu unterstützen."

Mit dieser Investition unterstreicht Sonen seine strategische Vision, der Partner der Wahl für Anlagenbesitzer zu sein, die Investitionslösungen für die weltweit wichtigsten Herausforderungen suchen.

Über Sonen Capital

Sonen Capital ist ein führendes bei der SEC registriertes Managementunternehmen für Impact-Investment und Beratungsdienstleisungen. Sonen wurde 2011 gegründet und bietet innovative Impact-Investment- und Beratungslösungen für Familien, Stiftungen, Institutionen und andere Beratungsunternehmen. Sonen ist davon überzeugt, dass Investitionen zur Erzielung finanzieller Erträge und nachhaltiger sozialer und ökologischer Auswirkungen nicht nur miteinander vereinbar sind, sondern sich auch gegenseitig ergänzen.

Als zertifizierte B-Corp mit einem Impact Score von 149,6 bringt das Team von Sonen insgesamt über 150 Jahre Erfahrung im Bereich nachhaltiger Investitionen mit. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden zusammen, um Impact-Investment-Strategien und -Portfolios für alle Anlagebereiche und Anlageklassen zu entwickeln und zu verwalten.

Über Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, dessen Ziel es ist, positive Auswirkungen für alle Menschen zu erzielen. Institutionen, Pensionsfonds, Regierungen und Privatpersonen vertrauen uns, wenn es um die Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von rund 582 Milliarden US-Dollar weltweit geht. Wir bieten Zugang zu spezialisiertem Investment-Know-how in den Bereichen Infrastruktur, grüne Investitionen und erneuerbare Energien, Immobilien, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen, Asset Finance, private Kredite, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Lösungen.

Macquarie Asset Management ist Teil der Macquarie Group, einer diversifizierten Finanzgruppe, die ihren Kunden Vermögensverwaltung, Finanz-, Bank- und Beratungsdienstleistungen sowie Risiko- und Kapitallösungen in den Bereichen Schuldtitel, Aktien und Rohstoffe bietet. Die 1969 gegründete Macquarie Group beschäftigt mehr als 20.500 Mitarbeiter in 34 Märkten und ist an der Australian Securities Exchange notiert.

Alle Angaben zum 31. März 2023. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Macquarie.com.

Mit Ausnahme der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 ("Macquarie Bank") sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Unternehmen der Macquarie Group keine zugelassenen Einlageninstitute im Sinne des Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Die Verpflichtungen dieser anderen Unternehmen der Macquarie Group stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank dar. Die Macquarie Bank übernimmt keine Garantie oder sonstige Zusicherung für die Verpflichtungen dieser anderen Unternehmen der Macquarie Group. Wenn sich dieses Dokument auf eine Anlage bezieht, (a) unterliegt der Anleger dem Anlagerisiko, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Rückzahlung und dem Verlust von Erträgen und des investierten Kapitals, und (b) garantiert weder die Macquarie Bank noch ein anderes Unternehmen der Macquarie Group eine bestimmte Rendite oder Wertentwicklung der Anlage, noch garantiert sie die Rückzahlung des Kapitals in Bezug auf diese Anlage.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231004646951/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Sonen Capital

Amando Balbuena

abalbuena@sonencapital.com

415-528-3608