© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Die Apple-Aktie steht seit Wochen unter Druck. Jetzt hat auch CEO Tim Cook erstmals seit Langem Aktien des eigenen Unternehmens verkauft. Ein Warnsignal?

Apple CEO Tim Cook hat kürzlich seine größte Aktienveräußerung seit zwei Jahren vorgenommen und dabei nach Steuern 41,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Das zeigt eine Meldung der US-Wertpapier- und Börsenaufsicht SEC, über die Reuters am Mittwoch berichtet.

Demnach verkaufte Cook 511.000 Apple-Aktien im Wert von rund 87,8 Millionen US-Dollar. Der CEO, der den größten Börsenkonzern der Welt seit 2011 leitet, hält nach dem Verkauf noch etwa 3,3 Millionen Aktien im Wert von etwa 565 Millionen US-Dollar.

Seit ihrem Rekordhoch bei 198 US-Dollar im Juli diesen Jahres hat die Apple-Aktie rund 13 Prozent verloren. Das Unternehmen sieht sich mit einem weltweiten Abschwung auf dem Smartphone-Markt konfrontiert. Das iPhone ist nach wie vor für die Hälfte des Umsatzes des Konzerns verantwortlich. Das kürzlich vorgestellte iPhone 15 kommt ohne Preiserhöhung auf den Markt. Viele Beobachter deuten dies als Zeichen, dass für den Smartphone-Pionier schwierige Zeiten anbrechen können.

Der Aktienverkauf von Cook kommt also zu einem kritischen Zeitpunkt für Apple. Wie CNBC berichtet, war der Verkauf Teil eines vorab festgelegten Verkaufsplans, gemäß der SEC-Regel.10b5-1.

Die Analysefirma Canalys geht davon aus, dass die Smartphone-Lieferungen in Nordamerika im Jahr 2023 um zwölf Prozent fallen werden. Derweil haben Analysten bei KeyBanc die Apple-Aktie am Mittwoch von "überdurchschnittlich" auf "sektorgewichtig" herabgestuft. Die Begründung liegt in der Sorge, dass das Verkaufswachstum in den USA, Apples größtem geografischem Segment, im vierten Quartal erneut nachlassen könnte, da weniger Telefonnutzer ihre Geräte aufrüsten, während sie mit hoher Inflation kämpfen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion