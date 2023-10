DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Übernahme eines tunesischen Pharma-Verpackungsspezialisten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/05.10.2023/07:00) - Die Aluflexpack AG (im Folgenden "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 68% von Helioflex unterzeichnet, einem Marktführer in Tunesien und angrenzenden Regionen für flexible Verpackungen im Pharma-Bereich. Die Übernahme von Helioflex ist - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - ein weiterer Schritt in der Internationalisierungsstrategie von Aluflexpack und vergrössert den Fussabdruck der Gruppe nicht nur im attraktiven Pharma-Markt, sondern auch in strukturell wachsenden geografischen Märkten.

Der Nettoumsatz des erworbenen Unternehmens belief sich im Jahr 2022 auf etwa EUR 6,1 Mio. Helioflex betreibt eine Produktionsstätte in Jbel el Oust in der Nähe von Tunis, in der etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt sind. Dort werden unter anderem Blisterfolien, Coldform-Folien und Sachets für Kunden hergestellt, die in der pharmazeutischen Industrie in Nordafrika, Europa und anderen afrikanischen Ländern tätig sind.

"Mit der Übernahme von Helioflex erweitern wir unser Produktionsnetzwerk auf dem schnell wachsenden afrikanischen Markt. Das Unternehmen hat nicht nur eine führende Position auf dem heimischen tunesischen Markt für Blisterfolien und Coldform-Folien, sondern ist auch strategisch gut positioniert, um andere Märkte in Afrika zu bedienen. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination aus unserer technologisch weit fortgeschrittenen Plattform und der starken Marktposition von Helioflex in Nordafrika zukünftige Wachstumschancen schaffen wird", sagt Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack.

Die Geschäftsleitung von Helioflex bleibt am Unternehmen beteiligt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird spätestens im ersten Quartal 2024 erwartet. Über den Preis der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über neun Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 1.584 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +436648581138 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)