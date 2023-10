DJ Redcare Pharmacy steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat den Umsatz im dritten Quartal dank besserer Geschäfte in sämtlichen Märkten und der Konsolidierung von Mediservice kräftig gesteigert. Wie das früher als Shop Apotheke bekannte Unternehmen mitteilte, stiegen die Erlöse in den drei Monaten um zwei Drittel auf 475 Millionen Euro. Das organische Wachstum, also ohne Berücksichtigung der Schweizer Mediservice, habe 26 Prozent betragen. Das Umsatzplus bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (Non-Rx) bezifferte Redcare mit 27 Prozent auf 319 Millionen Euro. Die Anzahl aktiver Kunden sei mit 10,5 Millionen um 0,4 Millionen höher als zum Ende des zweiten Quartals.

"Im zurückliegenden Geschäftsquartal ist es Redcare Pharmacy abermals gelungen, signifikante Umsatz- und Marktanteilsgewinne zu erzielen", wird CEO Olaf Heinrich in der Mitteilung zitiert. "Hinter der hervorragenden Performance steht aber auch die Tatsache, dass wir uns tagtäglich auf eine exzellente Auftragsabwicklung konzentrieren und gleichzeitig das enorme Wachstumspotenzial unserer Märkte nutzen."

Die Redcare Pharmacy NV will den vollständigen Zwischenbericht für das dritte Quartal am 31. Oktober 2023 veröffentlichen.

