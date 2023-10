Der Wechselrichterhersteller SMA Solar profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebt dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie reagierte auf Tradegate mit einem Kurssprung von mehr als 20 Prozent auf 66,50 Euro. Damit rückt nun ein erster Widerstand in den Fokus.SMA Solar erwartet nun für 2023 einen Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus dem hessischen Niestetal am Mittwochabend überraschend mitteilte. Bislang standen ...

