Fürth/Nürnberg/München, 5. Oktober 2023 - Der Immobilieninvestor und -entwickler P&P Group setzt trotz der schlechten Situation im Gesamtmarkt seinen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen kündigte am heutigen Donnerstag im Rahmen der Immobilienmesse Expo Real an, bis Ende 2024 insgesamt zehn neue Bauprojekte zu starten, der Fokus wird auf kleinteiligen Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München liegen. "Alle Grundstücke wurden endgültig erworben, auch einige Genehmigungsverfahren sind bereits abgeschlossen", erläutert Eva-Maria Zurek, die als CEO der P&P Group auch an der Spitze des Bereichs Real Estate Deutschland steht: "Über 1.500 Wohnungen und ca. 100.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche entstehen durch diese Bauvorhaben."

"Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Zurückhaltung der Investoren nur vorübergehend ist. Deshalb agieren wir gegen den Markttrend", beschreibt Zurek die Strategie des Unternehmens. "Wir sind froh, dass die P&P Group so gut aufgestellt ist, um in der jetzigen Phase erheblich investieren zu können. Der Einbruch der Wohnungsbau-Tätigkeit wird auch aufgrund langwieriger Planungs- und Genehmigungsverfahren mindestens noch drei Jahre andauern", so Zurek, die das Amt als CEO im März 2023 von Unternehmensgründer Michael Peter übernommen hat, der inzwischen vom neuen Standort in London die Diversifizierung und Internationalisierung des Unternehmens vorantreibt. So erfolgten dieses Jahr bereits mehre Investments der P&P Real Estate UK Ltd am britischen Markt. In den kommenden Monaten sind Ankäufe weiterer Wohnimmobilien in den Londoner Stadtteilen Mayfair, Marylebone und Knightsbridge geplant.

Michael Peter erklärt das Erfolgsrezept der P&P Group. "Wir haben es mit solider Geschäftspolitik geschafft, dass steigende Zinsen und Baukosten uns deutlich weniger betreffen als viele konkurrierende Entwickler." Zu den erfolgreichen Maßnahmen gehört das System der Einzelvergabe von Bauaufträgen, ein stabiles, über viele Jahrzehnte aufgebautes Handwerker-Netzwerk und die Nutzung technischer In-House Expertise in einer eigenen Bau- und Planungsabteilung. Peter: "So halten wir die Kosten im Griff. Auch weil wir uns im Peak des Marktes nicht am "Wettbieten" um Grundstücke beteiligt haben. Eine sehr gute Eigenkapitalbasis (ca. 50%) und Kostenkontrolle gehören zu der notwendigen Basis, um in innovative und nachhaltige Projekte investieren zu können."

Weitere Maßnahmen bewährten sich in der Krise, etwa die Etablierung einer eigenen Vertriebsplattform für Eigentumswohnungen. Über diese wird zum Beispiel derzeit die SUNSHINE LOFTS in Bamberg vermarktet - mehr als 300 moderne und lichtdurchflutete Wohnungen mit Energieeffizienz-Konzept. Über die Kombination von Erdwärme, Wärmepumpen, Photovoltaik, einem Blockheizkraftwerk und Speicher-Management werden 70 Prozent der benötigten Energie direkt vor Ort erzeugt. "Die eigene Plattform ermöglichte direkt Vertriebserfolge deutlich über unsere Erwartungen hinaus", erläutert CEO Eva-Maria Zurek.

Zwei der zehn neuen Projekte - beide im Angebot für institutionelle Anleger - stellt P&P bei der Expo Real konkret vor: Im Nürnberger Szene-Stadtteil Gostenhof, in der Maximilianstraße errichtet der Projektentwickler ein Studentenwohnheim mit 94 Ein- oder Zweizimmerapartments. Mehr als ein Drittel davon sind barrierefrei. Eine Besonderheit ist das "Garten für alle"-Konzept, das interessierten Studierenden Urban gardening ermöglicht. Für ein gutes Gemeinschaftserlebnis werden zudem eine Dachterrasse und Gemeinschaftsküchen sorgen.

Ebenfalls in Nürnberg im Stadtteil Schweinau in der Kreuzsteinstraße baut P&P innenstadtnah 121 energiesparende Wohnungen der Effizienzhaus-Stufe 40 (KfW 40 EE). Zu den im Schnitt 65 Quadratmeter großen Einheiten mit bis zu drei Zimmern gehören ein Kinderspielplatz, 57 Parkmöglichkeiten in einer Tiefgarage und 218 Fahrrad-Stellplätze.

"Diese zwei der zehn neuen Projekte zeigen beispielhaft, wie wir in der aktuellen Situation gute Möglichkeiten haben, auf Wohnungsmangel zu reagieren und Immobilienwerte zu schaffen", so Zurek: "So wollen wir die historische Chance wahrnehmen, die sich dank unserer guten wirtschaftlichen Situation eröffnet. Wir können neue Projekte angehen sowie den Trend zu energieeffizientem und ESG-konformen Wohnen nutzen, während sich viele andere Developer aus dem Markt zurückziehen. Gerade zu einem Zeitpunkt, an dem aufgrund der Beschlüsse des Baugipfels eine Trendwende wahrscheinlicher wird."

Die zu startenden, bereits erworbenen Projekte werden nicht das Ende des Wachstumskurses sein. Zurek kündigt an: "P&P wird in Kürze weitere 100 Millionen Euro aus Eigenkapital für Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungs-Potential zu Verfügung stellen, weiterhin mit Fokus auf die Regionen Nürnberg und München. Wir sind froh und stolz, dass wir angesichts des gesunden Wirtschaftens der Vergangenheit diese Strategie konsequent verfolgen können."



Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Gewerbeimmobilien und Wohnbauprojekte. Bei einem gesamten Transaktionsvolumen von mehr als 3,2 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung und die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



