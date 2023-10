Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Immerhin hat Varta am Mittwoch an den Aktienmärkten mal wieder einen kleinen Sieg davontragen können. Schon zur Mittagszeit waren die Notierungen mit einem Plus von mehr als 1,9 % in die für Investoren richtige Richtung gelaufen. Es sieht wieder etwas besser aus, wenn die Statistik der vergangenen fünf Tage nicht täuscht. Die Aktie konnte schon vor dem Mittwoch-Ergebnis einen Aufschlag von 2,2 % in fünf Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...