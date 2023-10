Jakob Ems (Gurupress.de) - Ein starker Wind bläst für die Nvidia-Aktie, die sich auf dem Parkett immer wohler zu fühlen scheint. Mit einem Kurs von 440 USD am letzten Mittwoch zeigt sie sich robust und liegt seit Wochenbeginn sogar 1,1 % im Plus. Ein kürzlich veröffentlichtes Kauf-Rating von KeyBanc Capital Markets, das den Zielpreis von 670 auf 750 USD anhebt, wirkt als zusätzlicher Treibstoff. Doch was ist für Anleger jetzt wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...