FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG, FREITAG: Wegen der andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag bleiben die Börsen in China weiter geschlossen.

TAGESTHEMA I

SMA Solar hat nach ersten Angaben im dritten Quartal das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Besonders erfreulich ist laut SMA die Entwicklung in den Segmenten Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions gewesen. Das MDAX-Unternehmen steigerte den Umsatz auf 555 bis 565 (Vorjahr: 252) Millionen Euro. Das EBITDA wird für das Quartal zwischen 105 und 110 (34) Millionen Euro erwartet. Für 2023 rechnet SMA nun mit einem Konzernumsatz von 1,8 bis 1,9 (bisher: 1,7 bis 1,85) Milliarden Euro. Das EBITDA soll zwischen 285 und 325 (230 bis 270) Millionen liegen.

TAGESTHEMA II

Der Rüstungskonzern Renk hat seinen für diesen Donnerstag geplanten Börsengang verschoben. In den vergangenen Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, so die Begründung. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von Renk und dem Mehrheitsaktionär, dem Finanzinvestor Triton, geprüft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER (7:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal 2023 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 491 +4% 9 473 EBITDA bereinigt 101 +12% 9 91 EBITDA-Marge bereinigt 20,6 -- -- 19,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 40 +12% 8 36 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,17 +2% 8 1,15

Weitere Termine:

- DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz August Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +16,1 Mrd Euro zuvor: +15,9 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm Importe PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 204.000 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -59,5 Mrd USD zuvor: -65,02 Mrd USD

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.273,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.297,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.924,25 +0,0% Nikkei-225 31.048,39 +1,7% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index 17.274,24 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 127,70 +6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.099,92 +0,1% DAX-Future 15.265,00 +0,4% XDAX 15.144,88 +0,4% MDAX 25.281,13 -0,1% TecDAX 2.983,30 +0,7% EuroStoxx50 4.099,85 +0,1% Stoxx50 3.850,66 -0,0% Dow-Jones 33.129,55 +0,4% S&P-500-Index 4.263,75 +0,8% Nasdaq-Comp. 13.236,01 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,64 +47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Erholung an den europäischen Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag erst einmal ausdehnen. Positiv bewertet wird, dass sich die asiatischen Börsen der Erholung der europäischen und der US-Märkte anschließen. Trotzdem bleiben Händler skeptisch: "Getrieben wird die Erholung vor allem von Shortdeckungen", meint ein Marktteilnehmer. Längerfristig orientierte Käufen seien noch Mangelware, auch wegen des Umfelds mit der politischen Unsicherheit in den USA. Mit dem parlamentarischen Stillstand in Washington dürften sich die Indizes kaum nachhaltig nach oben absetzen. Die Shortdeckungen bei den Aktien wiederum würden vom starken Rücksetzer bei den Ölpreisen am Vortag ausgelöst. Das drückte auch auf die Renditen der Langläufer. Am Ölmarkten ziehen die Notierungen am Morgen allerdings schon wieder leicht an. Im Blick stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, am Freitag folgt dann der Arbeitsmarktbericht für September.

Rückblick: Gut behauptet - Gestützt wurde die Stimmung von kräftig fallenden Ölpreisen und aus den USA kommenden unter Erwarten ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Hiervon profitierten vor allem auch die Staatsanleihen, der Anstieg der Renditen wurde zunächst gestoppt. Größter Verlierer in Europa war der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 1,6 Prozent. Als strategisch positiv für Novartis bewerteten die Analysten von Jefferies die Abspaltung der Biosimilar- und Generika-Tochter Sandoz. Damit könne sich Novartis stärker auf seine innovativen Medikamente konzentrieren. Novartis zeigten sich bereinigt um den Spin-Off etwa 2 Prozent im Plus. Dagegen wurden Sandoz mit 24,69 Franken deutlich unter dem errechneten fairen Wert von gut 29 Franken gehandelt. Air France-KLM zogen um 0,2 Prozent an, Lufthansa verloren dagegen 0,4 Prozent, während SAS in Stockholm um 82 Prozent einbrachen auf 0,05 Kronen. Die skandinavische Fluggesellschaft steht vor der Übernahme durch eine Investorengruppe, die mehr als 1 Milliarde Dollar in das angeschlagene Unternehmen pumpen will. Zu ihr gehört auch Air France-KLM.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Infineon stiegen um 3,9 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen aus dem Unternehmen, wonach man mit keinem Abschwung im Bereich Automotive, sondern mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich rechne. Für FMC ging es um 4 Prozent nach unten. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass es eine Klage-Einreichungen an einem Bundesgericht in New York geben soll. Fresenius Vascular Care werde vorgeworfen, unnötige Eingriffe durchgeführt und das Medicaid-Programm betrogen zu haben.

XETRA-NACHBÖRSE

SMA Solar machten nach starken Geschäftszahlen und einer erhöhten Prognose einen Satz um 19 Prozent.

USA - AKTIEN

Fester - Haupttreiber waren deutlich sinkende Ölpreise und schwächer als erwartet ausgefallene Daten im ADP-Arbeitsmarktbericht. Beides dämpfte Inflationssorgen etwas, worauf am Anleihemarkt die Renditen sanken. Der Auftragseingang der Industrie im August fiel derweil stärker aus als erwartet, der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe wiederum lieferte fast eine Punktlandung. Intel legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen will die Sparte Programmable Solutions Group ausgliedern und in den nächsten zwei bis drei Jahren an die Börse bringen. Im Tarifstreit mit der US-Autogewerkschaft UAW hat Ford (-0,7%) ein neues Angebot vorgelegt. Details nannte der Konzern nicht. Niedrigere Preise vehagelten dem Eierproduzenten Cal-Maine Foods das erste Geschäftsquartal. Die Aktie büßte 7,3 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 -11,2 5,17 64,3 5 Jahre 4,73 -7,2 4,80 72,6 7 Jahre 4,75 -6,4 4,81 78,0 10 Jahre 4,73 -7,0 4,80 85,0 30 Jahre 4,87 -5,9 4,92 89,6

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen der Vortage zurück. Insbesondere die deutlich gesunkenen Ölpreise sorgten hier für Entspannung und stützten die überfällige Gegenbewegung. Aber auch die unter Erwarten ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktdaten dämpften Sorgen vor einer noch strafferen Gangart der US-Notenbank.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0525 +0,2% 1,0507 1,0512 -1,7% EUR/JPY 156,36 -0,1% 156,58 156,46 +11,4% EUR/CHF 0,9619 -0,1% 0,9633 0,9643 -2,8% EUR/GBP 0,8655 -0,0% 0,8656 0,8661 -2,2% USD/JPY 148,56 -0,3% 149,02 148,85 +13,3% GBP/USD 1,2160 +0,2% 1,2139 1,2136 +0,5% USD/CNH 7,3160 -0,0% 7,3191 7,3162 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.677,65 -0,1% 27.693,53 27.435,66 +66,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach der jüngsten Stärkephase leichter - parallel zu den sinkenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach. et ING-Währungsanalyst Chris Turner vermutet dennoch, dass die jüngsten starken Gewinne des Dollar sich aufgrund höherer US-Anleiherenditen und der "unaufhörlichen Serie starker US-Daten" fortsetzen dürfte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,68 84,22 +0,5% +0,46 +8,8% Brent/ICE 86,38 85,81 +0,7% +0,56 +5,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um rund 5 Prozent. Teilnehmer sprachen von einem überkauften Markt. Zudem waren die wöchentlichen Rohöllagerbestände zwar gesunken, dafür die Benzinbestände aber massiv gestiegen. Derweil bestätigte Saudi-Arabien, seine Ölförderkürzung bis zum Jahresende zu verlängern.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.827,70 1.820,73 +0,4% +6,97 +0,2% Silber (Spot) 21,25 21,03 +1,1% +0,23 -11,3% Platin (Spot) 874,15 871,00 +0,4% +3,15 -18,2% Kupfer-Future 3,59 3,59 +0,0% +0,00 -5,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte seitwärts und konnte damit weder vom schwächeren Dollar noch von den sinkenden Marktzinsen profitieren. Teilnehmer sagten, Gold sei technisch angeschlagen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

INDEXÄNDERUNG SDAX

Krones ersetzen per 9. Oktober Suse im SDAX. Suse wird aus dem SDAX genommen, weil der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gesunken ist.

GERRESHEIMER

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 488 +3% 491 +4% 473 EBITDA bereinigt 100 +10% 101 +12% 91 EBITDA-Marge bereinigt 20,5 -- 20,6 -- 19,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 37,7 -1% 40 +6% 37,9 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,07 -7% 1,17 +2% 1,15 Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 +2% -- -- 27 Ergebnis je Aktie 0,81 -7% -- -- 0,87

Für das Gesamtjahr stellt Gerresheimer weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent in Aussicht. Auch das EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

REDCARE PHARMACY

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 475 +67% 448 +58% 8 285 Non-Rx-Umsatz* 319 +27% 300 +19% 7 252 * nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel

Das organische Wachstum betrug 26 Prozent. Die Anzahl aktiver Kunden erreichte 10,5 Millionen, 0,4 Millionen mehr als zum Ende des zweiten Quartals.

ADLER GROUP

Die angeschlagene Adler Group befindet sich in "fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen" mit potenziellen Abschlussprüfern bezüglich des Jahres- und Konzernabschlusses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023. Zudem kündigte Adler an, dass die Platzierung einer neuen Schuldverschreibung im Volumen von 191 Millionen Euro voraussichtlich am 9. Oktober vollzogen werde.

ALSTOM

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz gesteigert und den entsprechenden Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Das organische Umsatzplus für das Geschäftsjahr 2023/24 soll bei über 5 Prozent liegen. Die Auftragseingänge sanken allerdings in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres, außerdem kassierte Alstom das Ziel für den freien Cashflow.

ERSTE GROUP BANK

bekommt kommendes Jahr einen neuen CEO: Peter Bosek, derzeit Vorstandsvorsitzender der Luminor Bank in Tallinn, übernimmt den Posten ab Juli 2024 von Willi Cernko.

