Goldshore Resources - Gesteinsproben erweitern bekannte Trends erheblich

Anzeige / Werbung Mit dem jüngsten Explorationsprogramm kann Goldshore die bekannte Goldvererzung auf dem Moss-Projekt erheblich ausweiten. Durch eine Kombination von Bodenproben aus Ionenlaugung und einer die gesamte Liegenschaft abdeckende Kartierung hat das geologische Team von Goldshore Resources (TSX.V: GSHR, FSE: 8X00, WKN: A3CRU9) auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten Ontarios insgesamt fünf Goldtrends, darunter zwei polymetallischen Gold-Kupfer-Trends entdeckt. Insgesamt beträgt die bekannte Streichlänge damit jetzt 35 Kilometern. Die verschiedenen Gesteinsproben können sich sehen lassen, denn sie weisen beispielsweise auf dem Kawa-Trend bis zu 33,7 g/t Gold, 0,64 Prozent Zink und 75,3 ppm Molybdän auf. Dieser Trend liegt parallel zur Moss-Main-Zone und besteht aus abgescherten Diorit-/Vulkankontakten innerhalb eines neuen 6,5 Kilometer langen Gürtels mit einer Breite von 550 Meter. Auf dem Moos-Trend selbst konnten Proben mit 9,59 g/t Gold und 60,6 g/t Silber genommen werden. Proben in diorithaltigen Scherflächen entlang des Streichens der aktuellen Mineralressource enthielten 5,0 g/t Gold, 96,2 g/t Silber und 0,98 Prozent Kupfer. Der bekannte Hamlin-Trend wurde um vier Kilometer in Richtung Osten erweitert und bildet nun einen acht Kilometer langer polymetallischen Gold-Silber-Kupfer-Molybdän-Gürtel mit Werten von beispielsweise 0,73 g/t Gold, 0,14 Prozent Kupfer, 7,6 ppm Wismut und 7,1 ppm Tellur. Die Breite dieses Trends schwankt zwischen 400 und 700 Meter. Ausgewählte Ergebnisse aus dem laufenden Arbeitsprogramm auf dem Moss-Projekt; Quelle: Goldshore Resources Goldshore Resources identifiziert zahlreiche parallele Strukturen Eine parallele Struktur wurde auch auf dem Coldstream Trend identifiziert. Hier ergaben die Proben 1,07 g/t Gold und 0,98 Prozent Zink eine Ausdehnung der bekannten Mineralisierung auf 800 Meter. Proben mit 9,79 g/t Gold aus mafischen Karbonat-Scheradern wurden auf dem Benton-Prospekt östlich der Lagerstätte East Coldstream genommen. Auch der Vanguard Trend ist reichhaltig mineralisiert. Die von ihm entnommen Proben enthielten 3,97 Prozent Kupfer, 1,73 g/t Gold und 19,1 g/t Silber sowie 2,94 g/t Gold in einem neun Kilometer langen Gürtel mit polymetallischer VMS-Kupfer-Zink-Gold-Silber-Mineralisierung. Sie weist durch die Entdeckung zusätzlicher Linsen inzwischen eine Breite von 120 Metern auf. Präsident und CEO Brett Richards ist zuversichtlich, dass zukünftige Bohrungen das Potential der Liegenschaft bestätigen werden. Deshalb ist das Team von Goldshore Resources der Ansicht, mit dem Moss-Projekt über ein großes, generationenübergreifendes Bergbaulager im Shebandowan-Grünsteingürtel zu verfügen. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

