Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch den Handel erneut im Minus beendet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,43 Prozent auf 3.080,60 Einheiten. Damit wurde der jüngste Abwärtsschub fortgesetzt und der heimische Leitindex musste bereits seinen dritten Verlusttag in Folge verbuchen. An den europäischen Leitbörsen herrschte zur Wochenmitte kein klarer Richtungstrend vor. In Europa sorgten mäßige bis trübe Konjunkturperspektiven und fehlende Signale der Notenbanken, dass die Zinsen schon bald gesenkt werden könnten, für zurückhaltende Aktienanleger. Am österreichischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Im Technologiebereich fielen AT&S ...

Den vollständigen Artikel lesen ...