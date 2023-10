Andritz liefert eine komplette Faseraufbereitungslinie für ein neues Werk in Ägypten. Die Anlage wird laut Andritz hoch- und mitteldichte Faserplatten (HDF/MDF) aus Dattelpalmwedeln herstellen, einem Material, das normalerweise als landwirtschaftlicher Abfall gilt. Michael Frint, Director Technology Panelboard Systems bei Andritz: "Alternative Rohstoffe, vor allem aus Abfallströmen, werden in der Plattenindustrie immer wichtiger. Die Teilnahme an diesem innovativen und nachhaltigen NSPO-Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für uns." Die Andritz-Linie mit einer Kapazität von bis zu 14 Tonnen pro Stunde wird Dattelpalmwedel aus einer nahe gelegenen, 40.000 Hektar großen Dattelfarm verarbeiten. Aus den Fasern werden hochwertige Faserplatten ...

