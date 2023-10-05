BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 28 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEW WORK AUF 95 (115) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 75,10 (65,80) EUR - BUYJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 9,70 (9,90) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 13,00 (13,50) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 29 (30) EUR - 'EQUAL-WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 12 (16,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS STARTET ELEKTA MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 70 SEKBARCLAYS STARTET STRAUMANN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 153 CHFBERENBERG STARTET SANDOZ MIT 'BUY' - ZIEL 35 CHFCITIGROUP NIMMT VODAFONE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 77 PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 965 (950) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 575 (600) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...