Evotec SE geht eine neue Bridge-Partnerschaft mit Lightstone Ventures, ClavystBio, Leaps by Bayer, Polaris Partners, und dem Polaris Innovation Fund ein. "65LAB", Evotecs erste akademische Bridge in Asien, zielt darauf ab, die Wirkstoffforschung und Schaffung neuer medizinischer Unternehmen in Singapur voranzutreiben. 65LAB ist die erste Zusammenarbeit dieser Art in Singapur und wurde von Lightstone Ventures zusammen mit Evotec initiiert, um die globalen Fähigkeiten ihrer Partner wie Finanzierung, Netzwerke, Unternehmensgründung und Expertise in der Wirkstoffforschung, zur Identifizierung und Beschleunigung der Kommerzialisierung von vielversprechender Forschung aus akademischen und F&E-Institutionen in Singapur zu nutzen.

