Der Verpackungshersteller Aluflexpack AG, ein zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörendes Unternehmen, übernimmt 68 Prozent der in Tunesien ansässigen Helioflex. Die Übernahme von Helioflex ist laut Aussendung "ein weiterer Schritt in der Internationalisierungsstrategie von Aluflexpack". Über den Kauf-Preis wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit der Übernahme von Helioflex erweitern wir unser Produktionsnetzwerk auf dem schnell wachsenden afrikanischen Markt. Das Unternehmen hat nicht nur eine führende Position auf dem heimischen tunesischen Markt für Blisterfolien und Coldform-Folien, sondern ist auch strategisch gut positioniert, um andere Märkte in Afrika zu bedienen. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination aus unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...