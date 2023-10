The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2023



ISIN Name

US24422EVJ53 JOHN DEERE C 20/23 MTN

XS2238812031 CMHI FI(BVI) 20/UND. FLR

XS1890684688 SABIC CAPITAL II 18/23

XS1890756189 INTL FIN. CORP. 18/23

XS1547407830 BNP PARIBAS 17/23 MTN

AU3CB0240059 QANTAS AIRWAYS 2023

US02665WCQ24 AMER.HONDA F. 2023 MTN

DE000BLB6VH9 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/23

DE000DK0RXH3 DEKA NOK FESTZINS 18/23

DE000NLB31F7 NORDLB 22/23

DE000NLB31E0 NORDLB 22/23