DJ EUREX/DAX-Futures wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich am Donnerstagmorgen die DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt gibt 10 auf 15.255 Punkte ab. Der Eindeckungsdruck sei am Vorabend ausgelaufen, heißt es im Handel. Nun gehe man in Wartestellung vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.293 und das Tagestief bei 15.220 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.350 Kontrakte.

October 05, 2023 02:25 ET (06:25 GMT)

