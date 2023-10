Nach relativ guten Vorgaben aus den USA notiert der DAX im vorbörslichen Handel etwas höher als bei Xetra-Schluss am Vorabend. Für etwas Entspannung am amerikanischen Aktienmarkt hatten schwächere Jobdaten und ein Rückgang der Anleiherenditen gesorgt. Am Morgen blickt DER AKTIONÄR auf Infineon, Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, VW Vz. und Zalando.

