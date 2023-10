Das Geschäft mit Golf-Games, Elektrorädern und Grillzubehör will raus in die Natur und nun will auch die Outdoorsparte dieses Unternehmens raus aus der Umklammerung der Sportwaffen-Mutter. Die Abspaltung eröffnet neue Horizonte der unglaublich günstigen Aktie. Breitbeinig feuerte Elon Musk mit Cowboyhut gerade ein dickes Maschinengewehr ab und zeigte es stolz im Internet. Auf 100 Einwohner kommen in den USA 120 Waffen. Der Hot-Stock der Woche liefert mit seiner Marke Remington die nötige Munition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...