DJ EUREX/Renten-Futures im Bann des US-Arbeitsmarktes

FRANKFURT (Dow Jones)--In den Wartemodus übergegangen sind am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Märkte stehen im Bann der US-Zinsentwicklung, Indikationen dafür werden von den wöchentlichen Erstanträgen am Nachmittag erwartet, vor allem aber vom Monatsbericht vom US-Arbeitsmarkt am Freitag. Sollten die Daten stärker ausfallen, rechnen Händler mit einem erneuten Kollaps an den Rentenmärkten, besonders in den langen Laufzeiten.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert nach der Erholung am Vortag 3 Ticks auf 127,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,88 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden 25.700 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 18 Ticks auf 119,04 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 115,48 Prozent.

October 05, 2023 02:36 ET (06:36 GMT)

