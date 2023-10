EQS-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Studie/ESG

Studie: Unternehmen der DACH-Region leisten insgesamt noch keinen ausreichenden Beitrag zum Erreichen des 1,5°C-Ziels



05.10.2023 / 09:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Studie: Unternehmen der DACH-Region leisten insgesamt noch keinen ausreichenden Beitrag zum Erreichen des 1,5°C-Ziels BDO und Kirchhoff untersuchen Nachhaltigkeitsberichterstattung im DAX160 sowie erstmals auch im SMI und ATX

Gesamtemissionen im Jahresvergleich über alle Indizes hinweg lediglich um ein Prozent zurückgegangen

SDAX-Unternehmen bislang am wenigsten auf die neuen Anforderungen der CSRD vorbereitet Hamburg, 5. Oktober 2023 - Trotz detaillierter Klimastrategien zur Reduktion von Emissionen, haben die Unternehmen, die ihre Klimabilanzen für 2021 und 2022 veröffentlicht haben, im Jahr 2022 nicht genügend CO 2 -e-Emissionen reduziert, um den Anforderungen des 1,5°C-Ziels der Vereinten Nationen gerecht zu werden. Ein Blick auf die in den Berichten kommunizierten Emissionswerte der Unternehmen zeigt, dass die Gesamtemissionen im Jahresvergleich 2021/2022 über alle Indizes hinweg lediglich um ein Prozent zurückgegangen sind. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Kirchhoff Consult AG, für die auf Grundlage von Nachhaltigkeitsberichten und nichtfinanziellen Erklärungen die 200 Unternehmen aus DAX 40, MDAX und SDAX sowie SMI und ATX untersucht wurden.* Klimamanagement: Unternehmen mit wissenschaftlich validierten Zielen zeigen größte Reduktionserfolge Die gemeinsame Untersuchung zeigt aber auch, dass die Unternehmen, die sich gemäß der Science Based Targets Initiative (SBTi) bereits kurzfristigen und wissenschaftlich validierten Reduktionszielen verschrieben haben, im Berichtsjahr 2022 mehr als neun Prozent ihrer Scope 1 und Scope 2 Emissionen reduzieren konnten - also die direkten Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit sowie indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie. "Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass ein Bekenntnis zu absoluter Treibhausgas-reduktion mit Unterstützung der SBTi Wirkung zeigt," so Dr. Jan-Ole Brandt, Senior Consultant bei der Kirchhoff Consult AG. "Trotz des geringen Gesamtbeitrags, den Unternehmen bislang zum 1,5°C-Ziel leisten, und trotz ihrer partiellen Abhängigkeit von politisch zu schaffenden Grundvoraussetzungen, gibt es bereits einige Hinweise dafür, dass sie insgesamt auf einem guten Weg sind: In mehr als drei Viertel aller untersuchten Nachhaltigkeitsberichte wird für das Jahr 2022 eine detaillierte Klimabilanz veröffentlicht. Und rund zwei Drittel orientieren sich an den empfohlenen Vorgaben der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Das sorgt für mehr Transparenz und bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Klimamanagement." "Fit for CSRD" sind vor allem die Großen Mit Verabschiedung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) besteht künftig auch die Pflicht zur externen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Entsprechend haben mehr als drei Viertel (76 Prozent) aller untersuchten Unternehmen ihre nichtfinanzielle Erklärung bereits vor dem Inkrafttreten der CSRD einer externen Prüfung unterzogen. Dies gilt aber vor allem für größere Unternehmen: die NFE aus dem SDAX weisen mit 58 Prozent die niedrigste Prüfungsdichte auf. Ebenso verhält es sich mit den freiwilligen Nachhaltigkeitsberichten: hier lassen sich fast zwei Drittel (64 Prozent) von externer Seite prüfen. Im SDAX liegt der Wert bei lediglich 33 Prozent. In Sachen Wesentlichkeit sind die meisten Unternehmen vorbereitet: 96Prozent der Unternehmen beziehen sich in ihren freiwilligen Nachhaltigkeitsberichten auf eine Wesentlichkeitsanalyse. "Wie die Analyse der NFE allerdings zeigt, berücksichtigt bislang auch nur etwas mehr als ein Viertel der Unternehmen das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit gemäß CSRD - also finanzielle und Impact Wesentlichkeit. Im SDAX jedoch nicht mal jedes fünfte", so Viola Möller, Partner Sustainability Services bei BDO. Diese und weitere Ergebnisse zu den Themen Vorstandsvergütung, Frauen in Führungspositionen, EU-Taxonomie oder Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz finden Sie hier in der vollständigen Studie . Passendes Bildmaterial steht unter folgenden Links für Sie zum Download bereit: Grafik 1: Treibhausgasemissionen 2021/2022

Grafik 2: Externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte * Die Studie basiert auf einer deskriptiven kategoriensystembasierten Sekundärdatenanalyse der Nachhaltigkeitsberichte und nichtfinanziellen Berichterstattung gemäß CSR-RUG aller DAX 160-, ATX- und SMI-Unternehmen zum Stichtag 30. Juni 2023. ÜBER BDO BDO zählt mit über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland. Im Berichtsjahr 2022 erzielte die deutsche BDO Gruppe einen Umsatz von 347 Mio. Euro - ein Plus von gut 14 Prozent. ÜBER KIRCHHOFF Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 25 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeits-kommunikation. Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. KONTAKT Kirchhoff Consult AG

Dr. Jan-Ole Brandt

Senior Consultant ESG/Sustainability

T +49 40 609 186 71

jan-ole.brandt@kirchhoff.de BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefanie Faulian

Direktorin Communications & Marketing

T +49 40 30 293-339

presse@bdo.de



05.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com