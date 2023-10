PARIS (dpa-AFX) - Die Industrieunternehmen in Frankreich haben im August weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtproduktion um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein etwas stärkeres Minus von 0,4 Prozent erwartet. Der Rückgang folgt auf einen Zuwachs um 0,5 Prozent im Vormonat.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe fiel im August um 0,4 Prozent, nach einem Zuwachs in derselben Größenordnung im Monat zuvor.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg sowohl die Gesamtherstellung als auch die Produktion im verarbeitenden Gewerbe an.