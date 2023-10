Nürnberg (ots) -- Planungssicherheit: immowelt garantiert Immobilienprofis mit den neuen immo Next Level Paketen für 12 Monate gleichbleibende Preise- Für jeden Kunden das richtige Bundle: Je nach Bedarf sind verschiedene Zusatzservices enthalten - bis hin zum Komplettpaket für die optimale Vermarktung inklusive Fortbildungsangebot- Objekt-Push: Neues Produkt unterstützt bei der Vermarktung von wenig nachgefragten ImmobilienIn Zeiten hoher Inflation und großer Herausforderungen in der Immobilienvermittlung setzt immowelt ein Zeichen und garantiert Maklerkunden gleichbleibende Preise über 12 Monate. Jeder gewerbliche Kunde im Wohnimmobiliensektor erhält bei Abschluss eines der brandneuen immo Next Level Pakete bis 31. Dezember dieses Jahres während der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Preisgarantie für bis zu 12 Monate. Dadurch erhalten Immobilienmakler im kommenden Geschäftsjahr Planungssicherheit bei den Ausgaben für Vermarktung, Markenaufbau und Weiterbildung."Wir sind der Partner der Profis und stehen selbstverständlich auch in der aktuell durch den Zinsanstieg und die Baukrise sehr herausfordernden Zeit an der Seite unserer Partner", sagt Laura Wilhelms, Vice President Sales bei immowelt. "Um für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein, haben wir neue Pakete entwickelt, die perfekt an die veränderte Lage angepasst sind und unseren Kunden optimale Vermarktungsmöglichkeiten bieten. Zusätzlich garantieren wir mit den neuen Paketen gleichbleibende Preise für ein Jahr bei entsprechender Vertragslaufzeit."Für jeden Kunden das passende Paket - inklusive WeiterbildungenUm für die veränderten Anforderungen am Markt bestmöglich aufgestellt zu sein, wurden die bestehenden immowelt Bundles auf ein neues Level gehoben. Eine am Bedarf orientierte Mischung aus Services zu den Themen Branding, Vermarktung, Akquise und Fortbildung sorgt dafür, dass für jeden Kunden das richtige Paket dabei ist. Das Paket "Grow" beinhaltet bereits zahlreiche Produkte für den Markenaufbau und die Vermarktung. Außerdem erhalten Kunden Zugang zum gesamten Fortbildungsangebot auf immowelt impuls. Neben spannenden Vorträgen zum aktuellen Marktgeschehen können Immobilienprofis auf der Wissensplattform auch ihrer Fortbildungspflicht nachkommen. Das Paket "Power" ist die All-in-One-Lösung für die maximale Markenpräsenz und die bestmögliche Vermarktung mit allen vorhandenen Zusatzprodukten und Fortbildungen für insgesamt 5 Personen. Für beide Pakete gilt während der Vertragslaufzeit die 12-monatige Preisgarantie. Zusätzlich gibt es auch das Basispaket "Ready", das allerdings von der Preisgarantie ausgenommen ist.Mehr Sichtbarkeit mit dem Objekt-PushDas neueste immowelt Feature für die erfolgreiche Immobilienvermittlung ist der Objekt-Push, der in den Paketen "Grow" und "Power" enthalten ist. Mit dem Objekt-Push bekommen Immobilienangebote einen Aufmerksamkeitsschub bei Suchenden, die genau nach solchen Objekten Ausschau halten. Eine Immobilie, die schon länger in der Vermarktung ist, wird in Suchaufträgen, zu denen die Eckdaten der Wohnungen oder des Hauses passen, erneut ausgespielt. So erhalten Immobilien, die bisher generell wenig Nachfrage generiert haben oder für die noch nicht der richtige Interessent gefunden wurde, eine zweite Chance bei der Vermarktung.Eine Übersicht zu den neuen immo Next Level Paketen finden Sie hier. (https://aktion.immowelt.de/next-level/)Einen Einblick in unsere neuen Pakete erhalten Sie auch auf der Expo Real, die vom 4. bis 6. Oktober in München stattfindet. Sie finden uns am Stand C2.210.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5618421