Das passende Reiseziel zu finden kann so manchem Urlauber im Vorfeld die Nerven kosten. Künstliche Intelligenz soll den Prozess erleichtern und gleichzeitig Kosten sparen. TUI will bei der Reise-KI ganz vorne mitspielen. Wird der Megatrend am Ende ein neuer Kurstreiber für die zuletzt arg gebeutelte Aktie?Am Montag eröffnete TUI einen ersten "Digital Hub" im portugiesischen Porto. Den Technologiestandort gibt es schon seit 2017, bisher handelte es sich jedoch um ein Software-Entwicklungszentrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...