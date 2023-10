Bad Vilbel (ots) -- Mit Multilind derma:care HYDRO bringt STADA zum 1. Oktober eine klinisch getestete Pflegeserie für trockene und sehr trockene Haut[1] auf den Markt.- Das Sortiment wird exklusiv in Apotheken erhältlich sein und umfasst eine Serie aus insgesamt fünf Produkten: eine Feuchtigkeitslotion, Feuchtigkeits-Duschgel, SOS-Feuchtigkeitscreme Feuchtigkeits-Intensiv-Creme sowie eine Intensiv-Repair-Creme.- Die Multilind Heilsalbe hat sich seit mehr als 40 Jahren mit medizinischer Kompetenz im Markt bewährt und hat die höchste Kundenzufriedenheit bei frisch gebackenen Eltern und Senioren[2]. Die neue Kosmetik-Pflegeserie ist eine optimale Ergänzung des bekannten Haut-Experten.Zum 1. Oktober bringt STADA mit Multilind derma:care HYDRO eine klinisch getestete Pflegeserie für trockene und sehr trockene Haut auf den Markt. Die Multilind Heilsalbe hat sich seit mehr als 40 Jahren bewährt und ist beliebt bei frisch gebackenen Eltern und Senioren. Die neue Pflegeserie ist eine optimale Ergänzung der bekannten Derma-Dachmarke Multilind mit medizinischer Kompetenz. Die Formulierung wurde im Rahmen der Sortimentserweiterung von Cetraben entwickelt, einer der bekanntesten von Hausärzten empfohlenen Marken zurmedizinischenHautpflege in Großbritannien. Das Multilind derma:care HYDRO-Sortiment umfasst fünf Pflegeprodukte für trockene und sehr trockene Haut: von der Feuchtigkeitslotion, der Feuchtigkeits-Intensiv-Creme und Intensiv-Repair-Creme über das Feuchtigkeits-Duschgel bis hin zur SOS-Feuchtigkeitscreme und ist exklusiv über Apotheken erhältlich. Multilind derma:care HYDRO ist klinisch getestet und bekämpft fünf häufige Anzeichen trockener Haut. Darunter fallen Trockenheit, Feuchtigkeitsverlust, Spannungsgefühl, spröde Haut und Hautirritationen. Die Ergebnisse sind nach fünf Tagen langanhaltend sichtbar[3] . Dabei ist die Serie gut verträglich. Neben der klinischen Untersuchung von Probanden wurden die Produkte auch von Dermatologen getestet. Außerdem sind sie frei von Paraffinen (inklusive Mineral-Öl) und Silikonen, enthalten eine pflanzliche Alternative zu Bienenwachs und sind für Veganer geeignet. Alle Produkte ziehen schnell ein, fetten nicht und sind für empfindliche Haut geeignet.Mit der Einführung der Kosmetik-Pflegeserie Multilind derma:care HYDRO erhält die bewährte Multilind Produktserie ein neues Packungsdesign und tritt darüber hinaus mit einer frischen Dachmarkenkampagne auf. Fröhliche und positive Motive stehen für den "Multilind-Effekt" und zeigen auf, wie unbeschwert schön das Leben sein kann. Insgesamt soll Multilind noch stärker als Dachmarke und Hautexperte wahrgenommen werden. Ein neuer breit aufgestellter und auf Dermatologie spezialisierter Außendienst bespricht die Produkte mit den Apothekenteams und unterstützt diese mit fundierter Kompetenz als STADAs Haut-Experten.1) Klinisch-dermatologische Anwendungsstudien an 30 Probanden mit trockener und sehr trockener Haut, 2023.2) https://ots.de/qpn4oB3) Bezogen auf Multilind® derma:care HYDRO SOS-Feuchtigkeitscreme.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-4689Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsOriginal-Content von: STADA Arzneimittel AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13125/5618482