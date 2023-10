Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX legte zum Handelsstart um 0,08 Prozent auf 15.112 Zähler zu. Das Börsenbarometer setzt sich damit etwas weiter von seinem Tief seit März ab. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten aus den ...

