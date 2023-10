Die aap Implantate AG reüssiert am Bondmarkt: So hat das Medizintechnikunternehmen die Platzierung seiner im September angekündigten Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/28 inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Laut aap Implantate stieß die Neuemission sowohl bei den eigenen Aktionär:innen als auch bei neuen Investor:innen in einem nach wie vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive Resonanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...