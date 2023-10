Bonn/Berlin (ots) -Kurz vor dem Welternährungstag stellt die Welthungerhilfe gemeinsam mit ihrem Partner Concern Worldwide den Welthunger-Index 2023 vor. Die Auswirkungen der verschiedenen Krisen verschärfen sich und führen dazu, dass immer mehr Menschen unter extremem Hunger leiden. Der Bericht beleuchtet die weltweite Lage und zeigt, wo es Fortschritte gab und wo dringender Handlungsbedarf besteht.Der Anteil junger Menschen an der Bevölkerung steigt in vielen Ländern des Südens weiter an. Doch sie erben Lebensgrundlagen, die weder gerecht noch nachhaltig sind. Welche Zukunftschancen haben Jugendliche zu Hause und was fordern die Jungen, um eine Perspektive in ihren Heimatländern zu haben?12. Oktober 2023, 10.00 UhrTagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 0107Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße/ Haupteingang10117 BerlinTeilnehmende:Marlehn Thieme, Präsidentin WelthungerhilfeMathias Mogge, Generalsekretär WelthungerhilfeFür die Pressekonferenz vor Ort und Interviewwünsche bitten wir um Anmeldung bis 11.10.,16 Uhr unter presse@welthungerhilfe.de .Ein Live-Stream mit Chatfunktion läuft über die Webseite: https://pressekonferenz.tvDort haben Sie die Möglichkeit über eine Messagebox Fragen zu stellen. Weiterhin können Sie Ihre Fragen während der PK per SMS unter 0178-3700129 an unsere Pressesprecherin stellen.Die Veranstaltung wird außerdem über den Welthungerhilfe-Kanal auf YouTube gestreamt.Weitere Informationen, Grafiken und Fotos sowie den Bericht mit Sperrfrist finden Sie unter www.welthungerhilfe.de/pressemappe-whi-2023Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 11.498 Auslandsprojekte in 72 Ländern mit 4,75 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e.V.Ansprechpartnerinnen:Ira BergmannSenior Press and Media AdvisorTelefon +49 30-288749-13Mobil +49 160-964 925 44ira.bergmann@welthungerhilfe.deAssistenz: Juliane LastTelefon +49 30-288749-15presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6596/5618493