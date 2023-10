DJ PTA-News: NWN NEBENWERTE Nachrichten AG: Defama: Skepsis der Börse unberechtigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 05.10.2023 (pta/05.10.2023/10:00) - Das profitable Wachstum der Defama Deutsche Fachmarkt hat sich im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 unvermindert fortgesetzt. Hohe Inflationsraten und steigende Zinsen belasten nicht. Insofern bietet die Aktie aktuell Kurschancen, denn das Geschäftsmodell ist weiterhin stimmig und gewinnbringend.

Auch im Jahr 2022 wurde der kontinuierliche Portfolio-Ausbau mit dem Erwerb von zwölf Objekten für insgesamt EUR 29 Mio. fortgesetzt. Defama profitiert dabei von sinkenden Kaufpreisen durch steigende Zinsen. Per Ende Juni 2023 umfasste das Immobilien-Portfolio 63 Standorte mit einer vermietbaren Fläche von 256396 Quadratmetern. Ende 2022 waren 93.8 % der Fläche vermietet und brachten eine annualisierte Kaltmiete von EUR 20.1 Mio. ein. Bedeutende Mietverträge konnten verlängert werden. Defama erwirtschaftete ein Jahresergebnis von EUR 5.4 (5) Mio. bzw. EUR 1.15 (1.14) je Aktie. Dem Anlagevermögen von EUR 185.5 (150.2) Mio. stehen Verbindlichkeiten gegenüber Banken von EUR 154.5 (124.6) Mio. gegenüber.

Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Umsatz auf EUR 11 (9.5) Mio. Das Periodenergebnis legte auf EUR 1.8 (1.5) Mio. beziehungsweise EUR 0.38 (0.34) je Aktie zu. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht auf 21.9 %. Die Dividende für das Jahr 2023 soll erneut zunehmen. Im Jahr 2022 wurde sie auf EUR 0.54 angehoben, das war das achte Mal in Folge.

Die Defama konzentriert sich im gewerblichen Sektor auf Einzelhandelsimmobilien in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Mit einem Investitionsvolumen zwischen EUR 1 und 5 Mio. deckt das Berliner Unternehmen die eher kleineren Fachmarktzentren ab, in denen die bekannten Supermärkte sowie beispielsweise Deichmann und Toom untergebracht sind.

Der ausführliche Bericht über die Defama Deutsche Fachmarkt AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Oktober-Ausgabe des Nebenwerte-Journals am 05.10.2023 veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN NEBENWERTE Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 788 088 06-15 E-Mail: sascha.magsamen@nebenwerte-nachrichten.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)