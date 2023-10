Berlin - Die Grünen pochen auf eine Aufhebung der Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen. "Die Arbeitsverbote müssen fallen und das so schnell wie möglich", sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.



Menschen Arbeit zu geben, helfe nicht nur der Integration, sondern auch der deutschen Wirtschaft. "Das, was wir brauchen, ist, Menschen zu ermöglichen, sich hier zu integrieren, zu arbeiten und dann auch diejenigen zu werden, die Sozialbeiträge zahlen, die das Gesundheitssystem finanzieren, die unsere Rente finanzieren", so Audretsch. Von einer Arbeitspflicht für Asylbewerber, wie sie etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Spiel gebracht hatte, hält er dagegen nichts. Dieser Vorschlag sei an Absurdität nicht zu überbieten: "Auf der einen Seite Menschen zu verbieten zu arbeiten, auf der anderen Seite dann aber Pflichtarbeit fordern, völlig ohne Lohn."



Söder schlage zudem vor, "dass Menschen dann Bäume pflanzen sollen". Dafür gebe es Gartenbaubetriebe, dafür gebe es Menschen, die das professionell machen. "Dafür gibt es einen Markt. Und dafür braucht es nicht die Planwirtschaft von Herrn Söder", so Audretsch.