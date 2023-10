DJ POLITIK-BLOG/Roth: Können nicht länger auf USA vertrauen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), hat angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA mit Blick auf den bevorstehenden EU-Gipfel in Granada eine stärkere Verantwortungsübernahme Europas gefordert. "Wir können nicht länger auf die USA vertrauen", sagte Roth im ZDF-Morgenmagazin nach Angaben des Senders. Die EU "muss mehr Verantwortung für Sicherheit, Frieden, Stabilität in Europa übernehmen". Appelle zu starten, reiche nicht. Die EU selbst müsse "endlich vom Sofa runter". Die USA hätten es mit "anderen Bewährungsproben" zu tun und forderten von Europa zunehmend mehr Eigenverantwortung. "Da sollte man nicht länger wie das Kaninchen auf die Schlange nach Washington starren, sondern schauen: Wie können wir dazu beitragen, dass der Frieden in Europa gesichert wird", sagte Roth.

Landkreistag für schnelle Umstellung auf Sachleistungen

Angesichts immer weiter steigender Flüchtlingszahlen hat sich der Deutsche Landkreistag für eine rasche Umstellung von Geld- auf Sachleistungen ausgesprochen. "Wir müssen dringend die Attraktivität unserer Sozialleistungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten in den Blick nehmen. Wir sprechen uns für einen verstärkten Einsatz von Sachleistungen anstelle von Geldleistungen aus, auch wenn der Verwaltungsaufwand dafür höher ist", sagte der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, der Bild-Zeitung. Sager reagierte damit laut den Angaben auf jüngste Forderungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der sich für die rasche Einführung einer Prepaid-Karte statt Geldleistungen für Flüchtlinge ausgesprochen hatte.

FDP stellt Ländern bei Flüchtlingsfinanzierung Ultimatum

Im Streit um zusätzliche Finanzhilfen zur Finanzierung höherer Flüchtlingskosten setzt die FDP-Spitze den Bundesländern nun ein einmonatiges Ultimatum. "Ich erwarte von den Ländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Bild-Zeitung. "Die irreguläre Migration muss runter - dafür müssen Bargeldauszahlungen zügig gestoppt werden." Wenn sich bis zum 6. November nichts tue, "müssen wir über Steuergelder vom Bund gar nicht erst sprechen", betonte der FDP-Politiker.

Lang wirbt für Koalitionsbildung mit CSU in Bayern

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang spricht sich für eine Koalitionsbildung mit der bayerischen CSU aus: "Ich glaube, wir stehen hier schon auch vor einer Richtungsentscheidung am Sonntag. Und Markus Söder muss seine Position klären", sagte sie bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit. Wolle man eine Regierung mit Anstand haben, könne die nicht mit einer Partei sein, die sich zum Opfer mache und keine Verantwortung für einen demokratischen Grundkonsens übernehme. Eine Koalition mit der CSU sei eine verdammt schwierige Situation, aber "Ich würde mich nicht vor der Verantwortung wegducken in Bayern", so die Grünen-Chefin. "Ich würde mir wünschen, dass die Grünen hier in Bayern Verantwortung übernehmen können."

SPD-Innenminister für Maghreb als sichere Herkunftsstaaten - Bericht

Die Innenminister der SPD-regierten Bundesländer sprechen sich dafür aus, die Maghreb-Staaten sowie Indien künftig als sichere Herkunftsländer einzustufen. Das berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen entsprechenden Beschluss der sogenannten A-Minister. Danach sollten neben Georgien und Moldau künftig auch Staaten wie Algerien, Marokko und Westsahara zu den sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Wörtlich heißt es demnach in dem Beschluss: "Die A-IMK spricht sich dafür aus, neben Georgien und Moldau auch Armenien, Indien und die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten in die Anlage II des Asylgesetzes mit aufzunehmen sowie zu prüfen, ob darüber hinaus weitere Herkunftsstaaten als sichere Herkunftsstaaten aufgenommen werden können." Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte zuletzt immer wieder eine Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer abgelehnt.

SPD will Abschaffung einiger Arbeitsverbote für Flüchtlinge

Migranten in Deutschland sollen nach dem Willen der SPD künftig schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Verschiedene Arbeitsverbote seien heutzutage nicht mehr zeitgemäß, sagte der arbeitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Rosemann, im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. So sei zum Beispiel nicht nachvollziehbar, warum Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung nicht arbeiten dürften. Unter ihnen seien viele mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit, deswegen spreche nichts dagegen, dass sie auch einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Rosemann kündigte an, dass die Ampel-Koalition einige Arbeitsverbote aufheben werde. Gleichzeitig warb der SPD-Politiker für schnellere Rückführungen von Menschen, die keine Perspektive hätten, in Deutschland zu bleiben.

