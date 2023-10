FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 137 (139) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP REINITIATES VODAFONE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 77 PENCE - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 138 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 417 (424) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 74 (82) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 369 (341) P - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2399 (2390) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES RECKITT ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BRITVIC TO 'HOLD' - PANMURE RAISES ABRDN TO 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE



