Frankfurt (ots) -Die letzte Deutsche Meisterschaft des Jahres im Triathlon oder einer der artverwandten Multisportarten findet dieses Wochenende statt. Im bayerischen Burglengenfeld geht es am 7. Oktober um die nationalen Meisterehren im Crossduathlon.Vergeben werden die Titel im Rahmen der einzigartigen Cross-Veranstaltung "Jag de Wuidsau". Die Strecke über 6,3 Kilometer Laufen, 22,8 Kilometer Mountainbiken und 4,2 Kilometer Laufen ist altbewährt: knackige Anstiege und flowige Trails rund um den Kreuzberg werden das Wadenschmalz fordern.Neu ist in diesem Jahr, dass neben der Einzelwertung für Frauen und Männer auch DM-Gold in der Mannschaftswertung ausgelobt wird. Eine Mannschaft bilden entweder drei Frauen oder drei Männer aus demselben Verein.Für die letzte DM des Jahres sind knapp 400 Teilnehmende gemeldet, die sich auf die Einzel- wie Teamwertungen aufteilen.Mit dabei sind unter anderem Josephine Noack (Buxtehuder Sportverein), im Vorjahr Deutsche Vizemeisterin, der amtierende Deutsche Meister im Crosstriathlon Sebastian Neef (TSG 08 Roth) sowie die "Jag de Wuidsau"-Vorjahressieger Scott Anderson (ESV Eintracht Hameln), der zudem 2022 in Trier DM-Bronze geholt hatte, und Anna Schmidt (TV 1848 Erlangen). Außerdem gibt sich mit Tobi König der Deutsche U23-Mountainbike-Vizemeister die Ehre.Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem Trailrun, Kids-Rennen, einem Einsteigerangebot und bayerischer Blasmusik runden die zehnte Auflage der Veranstaltung ab.Die Wuidsaujagd und damit die Hatz nach dem Titel startet am Samstag um 12:15 Uhr mit dem Damenrennen. Danach folgen die Männer um 12:18 Uhr und die Staffeln (zwei Personen) um 12:21 Uhr.Pressekontakt:Oliver Kraus, kraus@triathlondeutschland.de, 0178-1321656Original-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169777/5618610