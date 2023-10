München (ots) -Märkte teilweise weiterhin verhalten, eigenkapitalstarke Private schon aktiv"Die Expo Real bestätigt in einer Zeit des Umbruchs, wie wichtig der persönliche Austausch für die Immobilienbranche ist", erklärt Markus Arnold, CEO & Alleineigentümer von Arnold Investments. Das ist auch der Grund, warum das Unternehmen mit einem internationalen Team aus zehn Ländern und einem unverändert großen Messestand vor Ort vertreten ist.Arnold: "Die bisher auf der Messe geführten Gespräche geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus, daher hoffen wir auf eine ähnliche Entwicklung wie nach der MIPIM in Cannes vergangenen März. Dort konnten wir vielversprechende Verkäufe anbahnen, von denen wir bereits viele abschließen konnten. Entgegen der aktuellen Marktsituation verzeichnen wir mit einem Transaktionsvolumen von etwa 200 Mio. EUR das erfolgreichste dritte Quartal seit Gründung. Derzeit profitieren wir besonders von unserem starken Fokus auf Off-Market-Deals.""Das Interesse ist generell vorhanden und zeigt sich auch in den über 450 Terminen, die wir vor Ort am Stand führen. In den Gesprächen bestätigt sich auch, dass bedingt durch die aktuellen Herausforderungen Objekte weiterhin deutlich länger und genauer geprüft werden", meint Arnold und verweist auf die sehr verhaltene Stimmung speziell am deutschen Investmentmarkt. Wohingegen die Marktlage in den südeuropäischen Ländern deutlich besser ist als hierzulande. Sowohl Spanien, Portugal als auch Italien - Märkte in denen Arnold Investments ebenfalls mit eigenen Niederlassungen vertreten ist - konnten die Investmentvolumina halten bzw. sogar ausbauen.Trotz der aktuellen Unsicherheit der Marktteilnehmer hat sich aufgrund der attraktivsten Renditen seit Jahren das Interesse der eigenkapitalstarken Privaten deutlich verstärkt. "Der Run auf handverlesene Top-Liegenschaften hat bereits begonnen", berichtet Arnold. Im besonderen Fokus stehen dabei Wohnimmobilien, solide Gewerbeimmobilien sowie attraktive Hotelinvestments. Eine immer wichtigere Entscheidungsgrundlage bei Immobiliendeals ist eine profunde Marktanalyse, die das Unternehmen vierteljährlich zu allen Arnold Investmentmärkten sowie der Europäischen Union anbietet.Weiter zur Arnold Immobilien Marktanalyse www.arnold.investments/de/market (https://www.arnold.investments/market)Pressekontakt:Kristin Allwinger, Akonsult KG, office@akonsult.at; +43 660 3737 118Original-Content von: Akonsult KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158905/5618615