Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen die Basketball-Nationalmannschaft auf Platz 1 vor Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler und die zweifache Dressur-Europameisterin Jessica von Bredow-WerndlFrankfurt am Main, 5. Oktober 2023 - Sie bleiben das Maß aller Dinge: Die Basketball-Weltmeister sind die "Sportler des Monats" September. Nur wenige Tage nach der Auszeichnung durch die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen als "Die Besten 2023" ist das Team um Kapitän Dennis Schröder auch bei der Monats-Wahl mit mehr als 70 Prozent der Stimmen auf Platz eins gewählt worden. Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen hier jeweils ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben den Auszeichnungen damit ihre ganz besondere Note. Dies hatte auch Basketball-Co-Kapitän Johannes Voigtmann bei der Ehrung im Rahmen der Abschluss-Gala des Sporthilfe Club der Besten 2023 im Aldiana Club Calabria hervorgehoben: "Die Auszeichnung ist für uns eine riesige Ehre, weil sie von denen kommt, die selbst extrem erfolgreich sind und am besten wissen, was unser Weltmeistertitel bedeutet."Platz zwei und drei bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl September belegen Einer-Ruderer Oliver Zeidler und Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl. Der 27-Jährige hatte bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Belgrad im Einer die Goldmedaille gewonnen. Nach 2019 und 2022 ist es bereits sein dritter WM-Titel. Jessica von Bredow-Werndl verteidigte bei der EM in Riesenbeck im Grand Prix Special sowie in der Kür ihre Titel aus dem Vorjahr und gewann neben dem zweifachen Gold zudem Silber mit dem Team. Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.Ergebnis:1. Basketball-Nationalmannschaft der Männer: 71,8 %2. Oliver Zeidler / Rudern: 22,3 %3. Jessica von Bredow-Werndl / Reitsport: 5,9 %Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5618643