Eine Umsatzwarnung von Boohoo hatte den Zalando-Aktionären zuletzt die Stimmung vermiest. Am heutigen Donnerstagmorgen notiert die Aktie aber wieder leicht im Plus - auch wenn von Analystenseite die Skepsis zunimmt. Auf den ersten Blick schmerzt vor allem eine Herabstufung durch die UBS. So hat UBS-Analyst Yashraj Rajani die Zalando-Aktie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel mit einer Senkung von 48 auf 26,50 Euro fast halbiert. Die guten Nachrichten für Zalando seien bereits im Kurs ...

