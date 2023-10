Nach wie vor bleibt die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA ein wichtiger Treiber für die Renditen am US-Rentenmarkt - und damit ein Belastungsfaktor für DAX und Co. Meldungen der Unternehmen zur operativen Entwicklung sind derzeit noch Mangelware. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small und Mid Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten?Die Aktie von PVA Tepla hat Anfang September noch bei über 21 Euro notiert. Vor Kurzem wurde ein Jahrestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...