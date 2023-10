Würzburg (ots) -Alle Jahre wieder öffnet der Weihnachtsmarkt bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl deutschlandweit seine Tore. Ab sofort können sich Kundinnen und Kunden bei XXXLutz wieder über Christmas-Klassiker und Eyecatcher im neu interpretierten Festtags-Style freuen!Festive Ballroom: Verspielter Festtags-GlamourWeiches Pink mit Rosa und Creme im Kontrast mit zartem Grün - die weihnachtlichen Highlights auf dem XXXLutz Weihnachtsmarkt muten dieses Jahr überraschend frisch an! Filigranes Porzellan und florale Dekoration sind die Hauptakteure für die stylische Weihnachtstafel im Jahr 2023. Gepaart mit festlichem Gold ergibt sich dank origineller Statement-Pieces, wie dekorativen Kerzenständern, Vogelkäfigen und ausgefallenen Dekofiguren, ein königliches Ambiente, das an den Feiertagen für Begeisterung sorgt.All About Stars: Winterwunderland mit funkelnden HighlightsModern und stylisch - die Linie "All About Stars" bringt nicht nur ein natürlich schönes Wohlfühl-Ambiente in die eigenen vier Wände, sondern setzt dem geselligen Ambiente mit funkelnden Deko-Sternen die Krone auf. Erdende Brauntöne, Tannengrün und Creme mit einem Hauch von Schwarz entführen in winterliche Waldlandschaften, während dekorative Weihnachtskugeln und Sterne dem Raum einen Hauch von Eleganz verleihen.Christmas On Stage: Weihnachtliche Klassiker für Groß und KleinWeihnachten wie im Bilderbuch - mit den neuen Festtags-Klassikern bei XXXLutz schlagen die Herzen von großen und kleinen Weihnachtsfans höher! Klassische Weihnachtsfarben wie Rot, Tannengrün und Cremeweiß ergeben gemeinsam mit luxuriösen Eyecatchern einen spektakulären Look für die anstehenden Weihnachtstage. Festliches Tischgedeck macht das Christmas-Dinner zum einzigartigen Erlebnis, während der Weihnachtsbaum in hellem Glanz erstrahlt und fröhliche Weihnachtsmann-Figuren Kinderaugen zum Leuchten bringen.Mystery Moon: Geheimnisvolle EleganzZauberhafte Feiertage gelingen mit dieser inspirativen Linie garantiert: "Mystery Moon" begeistert mit einem individuellen Flair. Tischdecken in Schwarz, Mitternachtsblau, Violett und Flieder mit goldenen und silbernen Akzenten verzaubern mit geheimnisvoller Eleganz. Inspiriert vom Nachthimmel schenken Figuren und leuchtende Sterne dem Raum ein mystisch-glamouröses Flair, das zum ausgelassenen Feiern einlädt!Weihnachtliche Must-haves - jetzt bei XXXLutzOb klassisch weihnachtlich oder stylisch und glamourös - dank der vielseitigen Dekoideen von XXXLutz werden die Feiertage zum unvergesslichen Erlebnis. Dabei steht auch in diesem Jahr wieder das Thema Nachhaltigkeit hoch im Kurs: So lassen sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms "XXXL for tomorrow" zahlreiche Accessoires aus natürlichen Materialien auf dem Weihnachtsmarkt entdecken. Zudem präsentiert sich den Kundinnen und Kunden hier neben dekorativen Highlights ein ausgewähltes Sortiment der Marke Disney Home, das vielseitige Geschenkideen für die ganze Familie bereithält.Die XXXLutz Möbelhäuser laden ab sofort zum Stöbern im weihnachtlichen Sortiment auf dem liebevoll dekorierten Weihnachtsmarkt sowie im Onlineshop unter www.xxxlutz.de ein.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 50 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5618723