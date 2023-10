Düsseldorf (ots) -Ein goldener Herbst verwöhnt uns mit strahlender Sonne und milden Temperaturen. Die besten Voraussetzungen für ausgiebige Spaziergänge und um viele Stunden im Freien zu verbringen. Da stellt sich die Frage: Wer übernimmt den Haushalt? Denn das routinemäßige Säubern der Wohnung macht sich nicht von allein und kostet wertvolle Zeit. Die Lösung: Die innovativen DEEBOT Saugwischroboter von ECOVACS nehmen uns die Arbeit ab - dank neuester Navigationstechnologie, kraftvoller Saugleistung, verbesserter Wischtechnik und weiteren Features.Der Prime Day am 10. und 11. Oktober kommt jetzt mit besonderen Angeboten zum DEEBOT X2 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0CDLW7T16?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795) in Schwarz und in Weiß und DEEBOT T20 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0C2VH6X31?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795) sowie weiteren smarten Haushaltshilfen von ECOVACS - echte Deals für wahre Champions, so wie die rund eine Millionen Nutzer:innen, die bereits einen cleveren Roboter von ECOVACS besitzen.Jetzt die Prime Day Deals von ECOVACS entdecken:DEEBOT X2 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0CDLW7T16?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795) - Das brandneue Flagshipmodell von ECOVACS mit höchster Saugkraft für das beste ReinigungserlebnisDer DEEBOT X2 OMNI mit 8000 Pa Saugkraft zeichnet sich durch seine eckige Form und das kompakte Design aus. Mit einer Höhe von nur 9,5 cm und einer Breite von 32 cm kommt der DEEBOT X2 OMNI auch unter schwer zugängliche Flächen, zum Beispiel unter Schränke und Betten, für lückenlose Sauberkeit. Die dazugehörige All-in-One-OMNI-Station bietet eine vollautomatische Reinigungslösung, kann die Bodenwischmopps mit 55 °C heißem Wasser auswaschen und mit Heißluft trocknen. Dank des intelligenten Auto-Mopp-Lift kann der X2 OMNI seine Bodenwischmopps auf 15 mm heben, sobald er einen Teppich erkennt. Der DEEBOT X2 OMNI ist außerdem mit der neuen, verbesserten 3D Kartentechnologie ausgestattet, die es dem Staubsaugerroboter ermöglicht, die Anordnung und die Position von Möbeln im Raum leichter zu erkennen.DEEBOT X2 OMNI bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CDLW7T16?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795)DEEBOT T20 OMNI - Bestseller des letzten Prime Days und ausgestattet mit der Heißwasser-Mopp-WaschtechnologieDer DEEBOT T20 OMNI (https://www.amazon.de/dp/B0C2VH6X31?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795)ist die neueste Generation aus der DEEBOT T-Serie von Reinigungsrobotern und offizieller Markenpartner von Buddy Holly, dem Gewinnerhund der "Best in Show" Kategorie der diesjährigen Westminster Kennel Club Dog Show. Der DEEBOT T20 OMNI verfügt über die All-in-One Station mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und säubert dank neuer Auto-Mopp-Hebefunktion nicht nur Hartböden und Teppiche in einem Gang, er befreit den Mopp auch automatisch von Schmutz und Rückständen mit heißem Wasser - optimale Voraussetzungen also, um allerlei Schmutz, wie Futterreste von Haustieren effizient verschwinden zu lassen. Tierhaare nimmt der Roboter gekonnt mit einer neuen integrierten Gummibürste auf.DEEBOT T20 OMNI bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0C2VH6X31?utm_source=Achtung%21+GmbH&utm_medium=email&utm_campaign=26-09-2023++Prime+Day+10.+%2B+11.+Oktober&utm_content=Mailing_8205795)Ebenfalls zum Special-Preis am Prime Day erhältlich sind weitere Highlights von ECOVACS. Der WINBOT W1 PRO ist das Nonplusultra unter den Fensterputzrobotern. Mit dem automatischen Cross-Sprühsystem entfernt er problemlos Schmutz und Flecken vom Fenster - und das dank WIN-SLAM 3.0-System auf dem effizientesten Weg. Das gilt auch für den GOAT G1, dem brandneuen intelligenten Mähroboter von ECOVACS mit zentimetergenauer Navigation und Hindernisvermeidung. Auch der DEEBOT X1 OMNI* und DEEBOT X1e OMNI werden zu einem rabattierten Preis angeboten. Sie verfügen über eine Saugkraft von 5000 Pa und zwei rotierenden Wischplatten, um beim Reinigen nichts dem Zufall zu überlassen. Und mit dem DEEBOT N10 PLUS bietet ECOVACS ein unübertroffenes Saug- und Wischsystem in einem Mittelklasse-Produkt für kompromisslose Reinigung an.*Rabatt gültig vom 1. bis 9. OktoberDownload Bildmaterial und Produktinformationen (https://achtunggmbh.sharepoint.com/sites/TEAM-Mary/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTEAM-Mary%2FFreigegebene%20Dokumente%2FEcovacs%2F09_Presse%2F15_Begleitmaterial_Prime%20Day%20Oktober%202023&p=true&ga=1)Über ECOVACS ROBOTICSInnovation ist seit dem ersten Tag in der DNA von ECOVACS verankert. ECOVACS Robotics ist weltweit einer der ersten Entwickler und Hersteller von Servicerobotern. Wir konzentrieren uns auf die unabhängige und bahnbrechende Forschung und Entwicklung, das Design und die Herstellung von Servicerobotern. Wir bleiben unserem Ziel treu, das weltweit führende Robotikunternehmen zu werden und verfolgen weiterhin zielstrebig unsere Mission "Robotik für alle". Mehr als 25 Jahre Design und branchenführende Forschung haben dazu geführt, dass ECOVACS die Anerkennung von globalen Kunden gewonnen hat. Wir konzentrieren uns auf unsere Vision - "Robotiktechnologien voranzutreiben, um ein ganzheitliches Ökosystem zwischen Mensch und Robotik im Alltag und in der Produktion zu schaffen". Wir engagieren uns weiterhin für wegweisende Forschung und Entwicklung, um die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen und das Wachstum unserer Branche zu fördern. Weitere Informationen zu innovativen Haushaltshelfern finden Sie auf der ECOVACS-Website (https://333122.eu1.cleverreach.com/c/43160041/e61e58c33ee-s20nu0).Pressekontakt:Pressekontakte ECOVACS ROBOTICS:Pressebüro ECOVACSNikolaos Papadopoulosc/o Achtung! Mary GmbHRatinger Str. 940213 DüsseldorfMail: presse.ecovacs@achtung.deTelefon: +49 15146377423ECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülEMEA PR & Marketing SpecialistHolzstrasse 240221 Düsseldorfa.alguel@ecovacs.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162091/5618721