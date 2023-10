München (ots) -Pizza Hut, eine weltweit bekannte Pizza-Restaurantkette, erweitert sein Sortiment in Deutschland mit den neuen Pizza Hut Melts um eine Innovation: Pizza Hut Melts bestehen aus zwei knusprig gebackenen Lagen des charakteristischen Thin N' Crispy®-Teigs, die mit einer Auswahl an frischen Zutaten und saftigem Käse belegt, sorgfältig umgeschlagen und zu perfekter Vollendung gebacken werden. Abgerundet wird das Melts-Geschmackserlebnis durch eine Dip-Soße nach Vorliebe.Pizza Hut Melts eignen sich perfekt für den individuellen Genuss unterwegs, können aber genauso als herzhafte Mahlzeit mit Freunden und Familie geteilt werden. Für die unterschiedlichen Vorlieben gibt es die Mix & Melts-Angebote: Jede Portion kann auf vier oder sechs Stücke erweitert werden - inklusive zwei oder drei Dips.Pizza Hut Melts werden in drei Geschmacksrichtungen angeboten und beinhalten auch eine vegetarische Variante:- Creamy Chicken Melts: Thin'N'Crispy-Teig, mariniertes, gegrilltes Hühnchen, Mozzarella, Champignons, Knoblauchsauce, Knoblauchöl, Parmesan-Oregano-Mix und Chilisauce.- Spicy Veggie Melts: Thin'N'Crispy-Teig, Mozzarella, rote Zwiebeln, Pfefferschoten, Paprika-Mix, Tomatensauce, Knoblauchöl, Parmesan-Oregano-Mix und Chilisauce.- Pepperoni Lover's Melts: Thin'N'Crispy-Teig, Rindersalami, Mozzarella, Tomatensauce, Knoblauchöl, Parmesan-Oregano-Mix und Knoblauchsauce.Pizza Hut Melts können auch zum Menü erweitert werden. Die Melts & More-Angebote bieten Fans der crispy-cheesy Melts die Möglichkeit, jede 2er Portion Melts um einen 0,5 L Softdrink oder um die Country Potatoes zu ergänzen.Matthias Kern, President von Pizza Hut Deutschland, kommentiert: "Wir freuen uns immer darauf, das beliebteste Gericht der Welt neu zu erfinden, doch mit den Pizza Hut Melts präsentieren wir eine handfeste Revolution. Manchmal hat man Lust auf den Geschmack von Pizza, möchte aber keine ganze Pizza bestellen. Die Melts bieten die Möglichkeit, den Geschmack von Pizza Hut jederzeit genießen zu können."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGUrsula KafkaJustin Fordinfo@kafka-kommunikation.de+4989 747470-580Original-Content von: Pizza Hut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51337/5618737