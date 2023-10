Hannover (ots) -Wenn die Bewegungen einer Dirigentin in leuchtende, dreidimensionale Hologramme umgewandelt werden: Mit ihrem Projekt "Symphonie der Leuchtenden Bewegung" hat die Wirtschaftsinformatikerin Nicole Werner aus Pforzheim die kreative KI-Sommer-Challenge (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=yYVIKHVGSU2dmsFUIU2wFntmQ5z-2B-2FC4PZMpfIWZenc6xQqW-2BnYlztfxv0VGBtRb6PSxBuKecvQkLJuLU-2FZIWrLow1LPw8cGDI8m8CnxaloFJ6hsBdSPa11r7fkIPlUBJzeH4Xz7vj9Q8DV2VGlRRTnviR4vB5L6JGHoXR4h4puo-3DebSQ_ClO7z2DaELk92nQt2QZaSARLMZwQzPVxZGuyRxlFa2Pg0oQ9gG1swz6IHpbP9TkLfkIUfvYOXx7r5uEjxXtXAwQLLDyZdfWFvOJBB2CPzzW5hHgpapaij7xwaewfarbGexODpseeITkRe9UFVyc0BMcyZ6KhTaiTEDpWbxSkofeSFZhVQ-2F0GHHLa1auFXLcy4ugsbyijqCBMAiawiQeDB9LG7O62iT6U-2BNxOX6ooJk2vRhK76YivwJ4l6jBLyhYxaIEe1qc8Lv27AWrLNoMNXxgNNF56L5qGIl5vF1fqwIvVhseOtWSaq-2BhjqzjoDiH-2BWo-2Bxk14n7bYmuVMWXPnOWzomj-2F6CpPNs9tfkMAXsoqKkxvJv9OGiuDfOV4-2FHeuhg) der E-Learning-Plattform heise Academy (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=yYVIKHVGSU2dmsFUIU2wFlG0y-2FIiAvDAO2XXH9vkoAoscnsAOGhKR7OFmpwAghpDSk1-_ClO7z2DaELk92nQt2QZaSARLMZwQzPVxZGuyRxlFa2Pg0oQ9gG1swz6IHpbP9TkLfkIUfvYOXx7r5uEjxXtXAwQLLDyZdfWFvOJBB2CPzzW5hHgpapaij7xwaewfarbGexODpseeITkRe9UFVyc0BMcyZ6KhTaiTEDpWbxSkofeSFZhVQ-2F0GHHLa1auFXLcy4ugsbyijqCBMAiawiQeDB7GVsbm7mH-2BYyyzI5k9GnUjn2KZOl1V7n1dNSi6ETusesAU-2BqnC6q3nS0CBhhMosSvyGncSkKBLdYGmqmmPtMx-2BhUinissWOw6tSZ6r7XKH3rUzS3S8EyTO8M99F91NEKwuUkuAgZ16WtZdbekvzxVAzLhFn12xtKUJ620UVp4MD) gewonnen. Auf Platz zwei kam Dominik D. mit seiner Idee, "Nanobots zur Gesundheitsüberwachung" einzusetzen. Rang drei belegt Kristina H. mit ihrer "Traumvisualisierung mittels Virtual Reality". Eine Zusammenfassung der drei Gewinner-Ideen gibt es auf der Website KI-Challenge.Die renommierten IT-Experten Dr. Christian Winkler und Prof. Dr. Stefanie Scholz, die für die heise Academy in der Jury saßen, zeigten sich sprachlos von dem großen Feedback und den äußerst kreativen Einsendungen. Unter den knapp 40 Projekten, die zur Challenge "KI-Power entfesseln" eingesandt wurden, stach der Beitrag von Nicole Werner besonders hervor. "Wir sind total begeistert von ihrem Beitrag, weil sie mit ihrem Projekt 'Symphonie der Leuchtenden Bewegung' in faszinierender Weise die Möglichkeit von ChatGPT und Midjourney ausschöpft. Die erfassten Bewegungen der Dirigentin werden in leuchtende, dreidimensionale Hologramme umgewandelt, die sich durch den Raum bewegen. Eine KI-gesteuerte Echtzeitanalyse sorgt dafür, dass die Lichtmuster und -farben in perfektem Einklang mit der Musik stehen. Ihre gründliche Forschung, ihre innovative Idee und die perfekte Präsentation haben uns beeindruckt", schrieben die beiden Juroren.Nicole Werner, die bis 2020 ein eigenes kleines mittelständisches Familienunternehmen im Automatisierungsbereich als geschäftsführende Gesellschafterin geleitet hat und jetzt im Bereich Datenschutz tätig ist, erklärt die Entstehung ihrer Idee: "Es war die Kombination aus der Liebe zum Festspielhaus, dem Malen und dem Wunsch, mich eleganter ausdrücken zu können. Dabei bin ich alles andere als eine Kennerin klassischer Musik. Aber es berührt mich jedes Mal aufs Neue, wie eine Geschichte durch perfekt orchestrierte Musik und fließende Bewegungen mitreißend erzählt werden kann. Das Besondere an der "Symphonie der Leuchtenden Bewegung" ist, dass sie die Musik visuell darstellt und damit mehrere Sinne anspricht. Für mich sind meine Gedanken die Musik. Die Leuchtende Bewegung, die Gabe, meinen Gedanken eine visuelle Stimme zu geben und daraus ein Erlebnis zu schaffen."Auch Konstantinos Toubekis, General Manager der heise Academy, war von den Ergebnissen der Challenge sehr angetan. "Das Thema KI ist in aller Munde, insbesondere unter den IT-Professionals. Mit derartigen Wettbewerben wollen wir die heise Academy in dieser Zielgruppe als E-Learning-Plattform bekannt machen und natürlich auch für unsere verschiedenen Weiterbildungsangebote zu Stable Diffusion, Programmieren mit ChatGPT, Midjourney, Chatbots und Co. werben." Birte Kisser, Teamleiterin Marketing bei der heise Academy, ergänzt: "Die gute Resonanz bestätigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Zusätzlich zu Wettbewerben planen wir ganz aktuell ein Whitepaper zum Thema IT-Weiterbildung, das wir mit der Expertise unserer Kollegen vom c't-Magazin erstellen."Weitere Bilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/Symphonie-der-Leuchtenden-Bewegung-9325630.html