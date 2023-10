DJ MARKT USA/Wall Street mit leichten Abgaben erwartet

Nach der Erholungsbewegung am Vortag dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Im Blick der Anleger stehen weiter die Entwicklungen am Anleihemarkt und Konjunkturdaten.

Am Vortag hatten sich die US-Börsen etwas von kräftigen Verlusten am Dienstag erholt, nachdem ein unerwartet schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht dazu beigetragen hatte, dass die Renditen am US-Anleihemarkt von ihren zuvor erreichten neuen 16-Jahreshochs etwas zurückgekommen waren. Die schwachen Daten hatten die Hoffnung geschürt, dass eine sich abkühlende US-Wirtschaft die US-Notenbank dazu bewegen könnte, einen weniger scharfen Zinskurs zu fahren, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Am Dienstag hingegen hatten überraschend starke Jolts-Daten vom US-Arbeitsmarkt die Zinssorgen am Markt angeheizt und die Börsen unter Abgabedruck gesetzt.

Der Fokus der Anleger richtet sich nun vor allem auf dem am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht für September.

"Eine gute Nachricht für den US-Arbeitsmarkt und eine schlechte Nachricht. Alle warten nun gespannt auf die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die darüber entscheiden werden, ob wir diese Woche mit einem süßen oder sauren Geschmack im Mund beenden werden", so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. "Süß wären schwächere Arbeitsmarktdaten, sauer wären weiterhin starke Arbeitsmarktdaten, die die hawkischen Erwartungen der Fed schüren und die US-Renditen weiter in die Höhe treiben würden... [die] sich in einem kritischen Moment befinden."

Konjunkturseitig stehen noch vor Handelsbeginn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an sowie die US-Handelsbilanz für August. Zudem stehen Reden von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf an.

