Tesla baut in der Nähe seiner Gigafactory in Austin, Texas, anscheinend einen sogenannten Giga Water Loop. Was genau das ist, ist noch unklar. Doch der US-Autobauer scheint Großes vorzuhaben. Die Gigafatory Texas ist eines der ehrgeizigsten Projekte des US-Autobauers. Dort wird das Model Y gebaut und in Kürze soll dort auch der Produktionsstart des Cybertrucks erfolgen, über dessen Qualität Elon Musk zuletzt meckerte. Auch Batteriezellen werden auf ...

