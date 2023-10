EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges

Zwischenstand zum Depot-Umzug der Bestandskunden: Hohe Nachfrage bei den Anmeldungen für SMARTBROKER+ Bereits jetzt wird eine Zustimmungsrate von mehr als 50% erreicht

Am Stichtag sollen es ca. 70% der übertragbaren Vermögenswerte sein

Redaktion von "Stiftung Warentest" empfiehlt Bestandskunden Umzug zu SMARTBROKER+

Bis Ende Oktober werden Sparpläne und ausländische Handelsplätze freigeschaltet Berlin, 5. Oktober 2023 Das SMARTBROKER+ Team feiert in diesen Tagen einen weiteren Meilenstein: Bis Ende September konnte bereits ein erheblicher Teil der Smartbroker-Bestandskunden von einem Depotumzug zur neuen Marke überzeugt werden. Würde die Frist für die Umzugsanmeldungen heute enden, könnte der Berliner Finanzdienstleister schon jetzt mehr als 50 Prozent der übertragbaren Vermögenswerte auf die Konten der neuen Partnerbank transferieren. Ende August hatten die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) und die Smartbroker AG die neue Marke SMARTBROKER+ auf den Markt gebracht. Bislang liegen die Depots der Smartbroker-Bestandskunden bei der DAB BNP Paribas, die Kooperation wird Ende des Jahres eingestellt. Wer auch künftig Kunde bleiben möchte, muss daher bis Mitte Oktober in der neu entwickelten SMARTBROKER+ App den Depotumzug zur Baader Bank beantragen. Aufgrund der enormen Menge an Wertpapieren und dem damit einhergehenden IT-Aufwand erfolgt der Übertrag in "einem Rutsch". Stiftung Warentest lobt Bedienbarkeit und die neue SMARTBROKER+ App Sämtliche Vermögenswerte werden am letzten Oktober-Wochenende auf die neuen Depots bei der Baader Bank übertragen. Der Vorstand der Smartbroker-Gruppe geht derzeit davon aus, dass in den kommenden Tagen noch zahlreiche Kunden ihre Zustimmung zum Wechsel erteilen werden. Bereits jetzt gibt es eine größere Zahl an Registrierungen, die aber noch nicht abgeschlossen wurden und daher nicht in den oben genannten Wert einfließen. Am Stichtag sollen dann ca. 70 Prozent der bisherigen Kundenaktivitäten übertragen werden. Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, zum Zwischenstand bei den Depot-Umzügen: "Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch für SMARTBROKER+ und bedanken uns bei allen Kunden für ihr Vertrauen. Erst vor wenigen Tagen hat sich die unabhängige Redaktion von ‚Stiftung Warentest' unser neues Angebot angesehen und eine Umzugsempfehlung für alle Bestandskunden ausgesprochen [1] . Im Artikel werden die Bedienbarkeit und die neue App ausdrücklich gelobt - also genau jene Punkte, die in der Vergangenheit häufig kritisiert wurden. In den nächsten Tagen werden wir das Produktangebot weiter ausbauen und damit hoffentlich auch die restlichen Smartbroker-Kunden von einem Umzug überzeugen. Ich kann an dieser Stelle ankündigen, dass wir noch im Oktober die Sparpläne und kurz darauf die ausländischen Handelsplätze freischalten werden."

Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ - einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Portfolio im Bereich Transaktion umfasst außerdem den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.





