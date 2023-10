Köln (ots) -Geben Sie der Pflege Ihre Stimme: Bis zum 30. Oktober werden beim bundesweiten Online-Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis unter allen 16 Landesiegerinnen und Landessiegern die Bundessieger gewählt.Wer auf dem Treppchen landet, entscheiden alle Interessierten per Mausklick auf www.pflegeprofis.de. Dort gibt es auch Videos, in denen alle Landesgewinner und ihre Arbeit vorgestellt werden.Patientinnen und Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige sowie Kolleginnen und Kollegen hatten im Frühjahr bundesweit 2.700 Pflegeprofis für den Wettbewerb vorgeschlagen. 77.000 Stimmen wurden in der darauffolgenden vierwöchigen Online-Abstimmung für die Landessieger abgegeben. Jede einzelne davon ist ein öffentliches Dankeschön und ein Zeichen der Anerkennung für alle Pflegeprofis in Deutschland.Am 14. November treffen sich alle Landessiegerinnen und -sieger zum "Fest der Pflegeprofis", der feierlichen Bundespreisverleihung in Berlin. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll, die auch Schirmherrin des Wettbewerbs ist, wird die Bundesgewinner auszeichnen.Hintergrund zum WettbewerbIm Jahr 2017 hat der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) den Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung einer guten Pflege aufmerksam zu machen. Die Siegerinnen und Sieger in den Bundesländern stehen dabei stellvertretend für die 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern und öffentliche Wertschätzung verdienen. Weitere Informationen zum Pflegeprofi-Wettbewerb 2023 (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/der-wettbewerb/ueber-den-wettbewerb/)Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/5618802